Ayuso abandona la misa de la Almudena por "una leve indisposición" en ambulancia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS
Europa Press Chance
Publicado: domingo, 9 noviembre 2025 15:13

   MADRID, 9 Nov. (CHANCE) -

   Isabel Díaz Ayuso ha sufrido un contratiempo en la mañana de este domingo 9 de noviembre durante la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, y ha tenido que abandonar el acto en ambulancia por "una leve indisposición".

   Fuentes de su equipo a Europa Press han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro". Una "leve indisposición" que le impidió ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

Ayuso llegaba a la catedral, donde ha realizado declaraciones ante la prensa sobre los deseos que iba a pedirle a la virgen y minutos después tenía que abandonar la misa desatando las alarmas entre los asistentes.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado