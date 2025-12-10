El balance de María José Suárez: un año 'muy bueno' y sin ganas de un nuevo amor

María José Suárez en los Premios 'Hombre del año' de Esquire. - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

María José Suárez ha acudido este miércoles a los Premios Esquire 'Hombre del Año 2025', en el Real Casino de Madrid, y allí ha hecho balance del año, considerando que ha sido "muy bueno" y desvelando que no tiene ganas de enamorarse de nuevo.

Si le preguntan a la modelo quién es el hombre del año para ella, lo tiene claro: su hijo, a quien considera "el hombre del año y del siglo". En cuanto a qué balance hace de este año, María José considera que ha sido "muy bueno" porque está "trabajando con mis programas, con mis cosas de publicidad, viajando" y eso le hace estar "muy contenta".

En cuanto a las Navidades, la colaboradora de televisión confiesa que se irá "a pasar el fin de año fuera, a Dominicana, le hace muchísima ilusión" porque "tiene allí muchísimos amigos".

Suárez desvela estar "feliz" en el terreno personal, pero no tiene ganas de enamorarse de nuevo: "Estoy feliz como estoy y lo que tenga que llegar, que llegue, pero no espero nada del 2026, simplemente que me quede como estoy". Eso sí, aclara que "cerrada no se puede estar al amor, pero no lo busco ni lo espero, es que he estado toda mi vida en pareja y ahora mismo no tengo ganas".

Por último, María José desvela que ve a su amiga Eva González "muy contenta y muy feliz" tras encontrar de nuevo el amor con Nacho, a quien no conoce todavía: "Quedamos el otro día para tomar algo y al final no pude ir porque mi niño estaba malito y no lo conozco todavía". "Mientras que mi amiga esté bien, yo estoy contenta", asegura.