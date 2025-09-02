Bárabara Rey regresa más segura que enunca: "A mí España no me ha cuestionado, me quiere"

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -

Tras un verano en el que ha preferido mantenerse alejada del foco mediático, Bárbara Rey ha vuelve a la pequeña pantalla como concursante del programa 'Bailando con las Estrellas'. En esta ocasión la ex vedette acudía al Festival de Vitoria junto al resto del equipo donde hacía balance de esta nueva etapa de su vida.

Aunque Bárbara prefiere no volver a hablar del enfrentamiento que mantiene con su hijo Ángel Cristo y de todo lo que ha sucedido entre ellos, la artista sentencia: "Las madres siempre perdonamos a los hijos, pero lo que tienen que pensar mucha gente que me ha criticado y ha hablado, es pensar cómo es capaz un hijo y no quiero hablar, de hablar así de una madre, aunque hubiese sido la peor del mundo, que no lo he sido. Eso un hijo no puede hacerlo, jamás".

Feliz por el gran apoyo que ha recibido por parte de gran parte de España, Bárbara señala que ha sido muy injustamente tratada por diversas razones: "Totalmente injusto, pero he dado audiencia y ha sido así. Yo ya digo que tengo paz y estoy bien, veo a otras personas que me han hecho mucho daño que no están tan bien como yo. Yo siempre perdono" y añade: "A mí España no me ha cuestionado, me quiere, me han cuestionado unos cuantos. España me quiere, pero dentro de esa España hay gente que no me querrá, que se creen cosas que son totalmente surrealistas".

Dejando atrás algunas de las cosas que más daño le han hecho en la vida, Bárbara respondía así cuando le preguntaban por el rey Juan Carlos: "¿Quién es ese señor? A mi hace mucho tiempo que dejó de interesarme". En cuanto al amor, la ex vedette deja claro que prefiere estar sola y no compartir su día a día con nadie: "Desde que me separé no he tenio una pareja fija. He tenido dos parejas con las cuales he tenido una relación de unos meses y no hemos llegado a convivir nunca".