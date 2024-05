Bárbara Rey, demoledora, acusa a su hijo Ángel Cristo Jr. de hacer apología del maltrato

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

A pesar de que Bárbara Rey ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano desde que Ángel Cristo Jr. fue expulsado de 'Supervivientes' por motivos disciplinarios, y en sus únicas declaraciones hasta ahora se había limitado a reconocer que no le había sorprendido la noticia aunque no quería que los periodistas atacasen e hiciesen sufrir a su hijo, la reaparición del joven este domingo en el plató de 'Conexión Honduras' han hecho que la vedette cambie de opinión.

Aunque aparentemente la artista se encuentra bien y da su mejor cara ante las cámaras en cada una de sus apariciones, la 'procesión va por dentro' y este lunes ha acudido al hospital, de donde la hemos visto salir cargada de recetas para adquirir varios medicamentos para intentar superar este bache anímico.

Y más clara que nunca Bárbara no ha dudado en enviar un demoledor mensaje a su hijo por la cinta roja que ha lucido durante todo el programa, y que no solamente llevaba anoche él sino también su novia Ana Herminia, a los que ha acusado de hacer apología del maltrato.

"Ángel Cristo padre trabajaba con esta cinta roja en el pelo en muchas ocasiones. Yo sabía desde el principio cuando mi hijo estaba en Supervivientes que lo hacía por el padre, aunque decía que si Rambo y tal. Me he llevado la gran sorpresa que cuando ha llegado, su querida novia también va con la cinta en la cabeza" ha comentado dolida.

"Solo quiero decir que es conocido por todo el mundo que Ángel Cristo padre fue un maltratador, que me hizo la vida imposible y que incluso estando yo embarazada de mi hijo, recibía unas palizas tremendas de arrastrarme, pegarme patadas en el vientre, en la espalda y donde fuera, y arrastrarme por el suelo. Me lo hizo en muchas ocasiones, pero concretamente estando embarazada de él. Hacer apología de un maltratador y llevarlo como abanderado creo que dice mucho" ha sentenciado a su hijo.

"Y de él no tengo nada más que decir, lleva en su cabeza abanderando al padre que me estuvo maltratando mientras que yo estaba embarazada de él y durante todo mi matrimonio, y ella también" ha añadido indignada con su hijo y Ana Herminia.

Lejos de quedarse ahí, Bárbara ha querido decir algo más que no deja en buen lugar a Ángel: "Jamás se ha hecho cargo de su padre. De su padre nos hemos preocupado Sofía y sobre todo yo, que he estado en los hospitales con él y que le di un entierro digno cuando él me había hecho absolutamente de todo, y lo hice únicamente por humanidad porque lo vi totalmente destrozado y lo hice porque creo que era el padre de mis hijos y lo prometí". "Prometí hacerlo y así lo hice, pero nunca voy a olvidar que fue un maltratador. Hacer apología de ello, ya te dice como son los demás. No tengo más que decir. No quiero hablar más de él, simplemente quería decir esto. Gracias. Hasta siempre" ha zanjado demoledora.

Cargando el vídeo....