Bárbara Rey, su sorprendente confesión sobre el amor: "Soy de las que quiero aunque no me correspondan"

MADRID, 4 Jun. (CHANCE) -

A una semana de la publicación de sus memorias, y después de que Ángel Cristo Jr. haya revelado que se arrepiente de la manera en la que hizo públicas sus vivencias con su madre, desatando una guerra mediática sin cuartel que dura ya año y medio, Bárbara Rey ha reaparecido en la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', y ha dejado a todo el plató sin palabras con su inesperada confesión sobre el amor.

Patricia Montero tenía la oportunidad de hablar en directo con Álex Adrover para darle ánimos y decirle lo orgullosa que está del concurso que ha hecho -justo antes de que la organización le comunicase que no puede seguir en la isla a causa de su lesión de rodilla- emocionando a la vedette, que reconocía que "el amor tan bonito que se tienen, la forma que tienen de sentirlo y de expresarlo, es digno de envidia sana. No les puedo más que dar la enhorabuena".

Carlos Sobera no dejaba pasar la oportunidad de preguntar a la vedette si ella ha sentido alguna vez un amor tan puro y real como el de la pareja de actores, y Bárbara abría su corazón para confesar que "yo he querido de la forma que quiere Patricia". "Yo soy de las que quiero aunque no me correspondan, que creo que es mucho más bonito porque el que no sabe querer y no sabe sentir es digno de pena" ha añadido contundente, dejando en el aire a quién se refiere con esa afirmación tan contundente.