Belén Esteban desvela cómo fue su encuentro con Ana Rosa Quintana y qué comentario le hizo sobre su vuelta a las mañanas

MADRID, 13 Mar. (CHANCE) -

Belén Esteban ha intervenido esta tarde en directo de 'Ni que fuéramos Shhh' para hablar sobre un reencuentro que vivió en el día de ayer en el Wanda Metropolitano mientras disfrutaba del partido entre el Atlético de Madrid contra el Real Madrid.

La de Paracuellos, que acudía a la cita deportiva con su marido y un amigo, se encontró allí con Ana Rosa Quintana y la familia de esta... y como no podía ser de otra manera, las dos hablaron y se saludaron cariñosamente.

"Ella estuvo súper cariñosa conmigo y yo con ella", desvelaba Belén a través de una llamada telefónica con el programa. "Me preguntó por quién ya sabéis que no voy a nombrar" y "cuando el atleti marcó el gol, nos dimos un abrazo tremendo porque no nos esperábamos que en menos de un minuto marcase mi equipo", confesaba.

Feliz por ese encuentro, la colaboradora de televisión comentaba que "me alegró muchísimo ver a Ana Rosa" y, además, desvelaba cuál fue el comentario que la hizo: "Yo le dije 'me alegro mucho de verte en las mañanas porque creo que nunca te tenías que haber ido de ahí'" y aunque no ha querido dar más detalles, sí que explicaba que "ella está muy feliz de estar en las mañanas".