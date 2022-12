Bertín Osborne arrasa tras su espectacular cambio físico al perder 10 kilos: "Me han llamado ya 7 u 8"

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Poco antes del verano, Bertín Osborne decidió cambiar de hábitos. Comenzó a cuidar más su alimentación, desterró las grasas y los azúcares de su dieta e incluyó la práctica de deporte en su rutina diaria. Y el resultado no puede ser más espectacular. El presentador, que en los últimos meses ha perdido más de diez kilos y luce a sus 67 años unos músculos que ya le gustaría a muchos de 30, ha presumido de su nuevo cuerpo en la portada de la revista 'Hola!, dejándonos a todos sin palabras.

Consciente del exitazo del 'nuevo' Bertín, el artista ha reaparecido en la fiesta con la que Moët & Chandon ha celebrado con un sinfín de celebrities la llegada de la Navidad y, con una sonrisa y el sentido del humor que le caracteriza nos ha contado qué pensó al verse este miércoles en los quioscos de todo el país: "El primer asustado he sido yo cuando lo he visto. He dicho ‘coño’" ha bromeado.

"Ya he escuchado de todo en el día de hoy, que si es photoshop o no se qué... He estado a punto de venir en camiseta aquí" ha añadido entre risas, dejando claro que no hay 'ni trampa ni cartón' en su espectacular cambio físico. Un cambio que, afirma, no le ha costado trabajo: "No, tampoco te creas que mucho". "Lo único perder los 10 kilos. Lo demás no, lo demás yo siempre lo he hecho. No es nada raro" asegura, reconociendo que lo más complicado es mantener la gran forma física que tiene ahora y que, ironiza, "debo aguantar cinco o seis meses más por lo menos, que llegue al verano, nos ha jorobado".

Un cambio que, confiesa, no ha hecho para encontrar de nuevo el amor tras su divorcio de Fabiola Martínez, sino "porque me divertía". "¿Por qué no lo voy a poder hacer yo? A mí me dijo, me picó mucho el dueño del 'Mens Health'. Me dijo ‘Bertín, con tu edad es imposible hacerlo. El de más edad que lo ha hecho ha sido Jaime Cantizano me parece o Jesús Vázquez’, alguien de estos amigos míos, se me olvidó preguntarle, la verdad. tenía 52 y me quedé jodido. Dije ‘¿será posible?’ Y lo hice" ha explicado orgulloso de demostrar que se puede estar cañón con 67 años.

Pero... ¿Nota un mayor éxito entre las mujeres tras presumir de cuerpo en porta de ¡Hola!? ¿Muchas pretendientes a la vista? Como bromea sonriente, "¡me han llamado ya 7 u 8 hoy!". Sus declaraciones, ¡a continuación!

