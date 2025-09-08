Bertín Osborne, más claro que nunca, responde a las críticas por su exclusiva con su hijo David: "Qué tontería"

MADRID, 8 Sep. (CHANCE) -

Bertín Osborne ha arrancado el curso con más fuerza que nunca tras convertirse en uno de los grandes protagonistas de la crónica rosa este verano al presentar al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, David, en portada de la revista '¡Hola!' en un posado en el que también ha participado la esteticien (aunque para no dar pie a malentendidos y dar una imagen de familia que no son no aparecen juntos en ninguna de las fotografías del reportaje).

Tras varias semanas alejado del foco mediático y refugiado en su finca de Sevilla, el cantante ha reaparecido en el primer programa de la nueva temporada de 'El Hormiguero' y, con la naturalidad que le caracteriza, ha respondido a las críticas por su exclusiva con el pequeño -que el próximo 30 de diciembre cumplirá dos años- después de asegurar por activa y por pasiva que no quería volver a ejercer de padre a sus 70 años.

"Tengo un niño que es un encanto, una monada. La gente decía que lo tenía escondido. Ahora lo saco y... follón. Ya me la sopla. Hago lo que quiero. Como si tuviera que dar explicaciones. Todo bien. Me llevo bien con todo el mundo" ha asegurado.

Y así lo ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press al salir de un restaurante en el centro de la capital cuando le hemos preguntado si le ha sorprendido la polémica que ha habido en torno a su posado con su hijo y con Gabriela Guillén: "Qué tontería más grande, de verdad... No tengo que dar ninguna explicación sobre eso, que es lo más normal del mundo" ha sentenciado rotundo.

Mucho más relajado se ha mostrado en su visita al programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, 'Emparejados', con su hija mayor, Alejandra Osborne. Entre risas ha confesado que en estos momentos está soltero y "me lo estoy pasando del carallo, muy relajadito".

"Además me la he cortado, la coleta" ha revelado para sorpresa del exjugador del Betis, que sin salir de su asombro le ha preguntado si quería decir con ello que se había hecho la vasectomía para asegurarse de que no volverá a ser padre: "Vamos... Pero creo que hay algo que no ha salido bien. Ahora cuando hago pipí sale el chorro para allí" ha apuntado poniéndose de pie, asegurando que "el médico me ha dicho que no me preocupe, que eso volverá a coger su sitio".