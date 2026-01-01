Blanca Romero despide el 2025 junto a Quique Sánchez Flores... Así ha sido su fin de año

Blanca Romero asiste al evento ‘Rabat Magnificent’ donde acompaña a la familia RABAT en este encuentro tan especial, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). RABAT Magnificent. - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Tan solo unas horas antes de despedir el 2025, Blanca Romero ya aprovechaba las redes sociales para presumir de relación junto a Quique Sánchez Flores con el que está disfrutando de estos días tan especiales en familia. A pesar de la discrección que le caracteriza, la actriz ha querido compartir con sus seguidores el buen momento personal que está viviendo junto al entrenador con el que ha encajado a la perfección.

"Lo mejor de mi año, sin duda tú" escribía Blanca en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías en las que aparece disfrutando de los últimos días del 2025 y las primeras horas del 2026 en familia. Con estas bonitas palabras, Blanca dejaba muy claro que su corazón vuelve a estar ocupado e ilusionado con Quique que además parece habere encajado a la perfección en con los hijos de Blanca, Lucía y Martín con los que el entrenador de fútbol también está compartiendo estos días en el norte.

Aunque hasta el momento tan solo habían sido las revistas del corazón las encargadas de revelar este nuevo romance, estas imágenes de los protagonistas confirman que la pareja se está consolidando a pasos agigantados. Hace tan solo unas semanas, la propia Blanca Romero reaccionaba a la noticia sobre su nuevo amor junto a su hija Lucía. "Ya tiene ella mucho sentido del humor también" sentenciaba la joven cuando le preguntaban por el nuevo amor de su madre. En cuanto a qué le parecía Quique como persona, Lucía prefería ser discreta: "¿Qué le parece a ella?".