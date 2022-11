Brad Pitt, pillado en una actitud de lo más cariñosa con Inés de Ramón, exmujer de Paul Wesley. ¿Nueva pareja sorpresa?

MADRID, 17 Nov. (CHANCE) -

El pasado domingo tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles el esperado concierto en solitario de Bono, cantante de la banda de rock U2. Este evento reunió a multitud de rostros conocidos estadounidenses que se reunieron para disfrutar el espectáculo, y alguien que no dejó de acaparar miradas fue Brad Pitt.

Pero algo que pocos esperaban es que el actor acudiera acompañado de una amiga muy especial, la modelo Inés de Ramón. La joven de 29 años se hizo conocida por su relación con el actor Paul Wesley, con quien mantenía una bonita historia de amor desde el año 2018. Ambos habían pasado por el altar, pero fue hace apenas unos meses cuando emitieron un breve comunicado para confirmar su ruptura.

El diario Daily Mail ha sido quien ha publicado unas fotografías en las que podemos ver como ambos aparecen muy sonrientes y demostrando gestos de cariño sin importarles el público presente. Muy cómplices, pasaron la velada acompañados de otra pareja, su amiga Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber.

Beaming Brad Pitt gets up close and personal with Paul Wesley's ex-wife at Bono concert https://t.co/LynVDLWcqP