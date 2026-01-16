Can Yaman causa furor en su visita a Madrid: rompe su silencio sobre su detención, y revela cuando se quedó "ciego"

Can Yaman llega a su hotel en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Ene. (CHANCE) -

En el punto de mira tras su detención en la madrugada del pasado viernes en Estambul durante una redada policial contra el tráfico de drogas en algunas de las discotecas más exclusivas de la ciudad turca, Can Yaman ha dejado atrás la polémica gracias a su nuevo y esperado proyecto, la serie 'El Turco', que ha presentado esta semana en nuestro país desatando la locura durante su visita a Madrid.

Además de reunirse con sus fans y presumir de su espectacular anatomía -y su intenso bronceado- el actor ha querido acabar con las especulaciones que rodean a su incidente con la policía turca y ha aclarado qué fue lo que pasó realmente en su detención.

En declaraciones a verTele, el protagonista de 'Pájaro soñador' ha dejado claro que no tiene "nada que ocultar", asegurando que lo ocurrido se debió a un "control policial rutinario" y que, una vez aclarado todo, quedó "enseguida en libertad" y sin consecuencias legales para él porque "no teníamos nada".

Durante su periplo por España, Can Yaman ha visitado este jueves 'El Hormiguero' y, aunque no se ha pronunciado sobre su reciente detención en Turquía, sí ha revelado anécdotas como la razón de su fluidez a la hora de hablar en español, que ha sorprendido al mismísimo Pablo Motos: "Cuando rodé Sandokán en Italia decidí venir a España, vivir aquí y trabajar. Rodando llamé a mi representante y le dije que quería venir y aprender. He aprendido en un año durante cuatro horas al día. Venía una profesora y trabajábamos. Y ya estoy rodando en español. Estoy muy feliz porque era mi sueño", ha expresado.

Además, ha sorprendido al relatar cómo, durante el rodaje de la serie que le catapultó al estrellato, 'Pájaro soñador', sufrió un contratiempo de salud y perdió la vista durante unos días. Un problema que los guionistas integraron en la trama, por lo que en varios capítulos "tenía gafas de sol puestas porque estaba ciego. No veía nada. Era un sufrimiento total para mí". Algo que ahora, echando la vista atrás, recuerda con una sonrisa, aplaudiendo cómo actuó de un modo convincente para que la audiencia no descubriese que sus falta de visión era real.

Tras el programa, y lejos de disfrutar de la noche madrileña, Can Yaman -arrebatador con traje negro y una camisa que dejaba al descubierto el tatuaje que tiene en el pecho- regresaba al hotel en el que se ha alojado en su paso por la capital y, derrochando amabilidad, ha atendido a un grupo de fans mientras gritaba su amor por nuestro país: "Buenas noches. Os quiero muchísimo. Viva España".