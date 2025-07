Carlo Costanzia, relajado y sonriente tras sus vacaciones en Ibiza con Alejandra Rubio, su bebé, y Mar Flores

MADRID, 22 Jul. (CHANCE) -

Retomando la normalidad tras disfrutar de una semana de vacaciones en familia en Ibiza con Alejandra Rubio, su hijo Carlo Jr. -de 7 meses-, y su madre Mar Flores, Carlo Costanzia ha reaparecido de lo más sonriente ante las cámaras durante un paseo con su perro ajeno a que su novia le esperaba en el portal de su domicilio al no tener llaves para entrar en el mismo.

Parco en palabras, el actor reinventado en barbero ha evitado revelar ningún detalle de cómo han sido estos días en la isla pitiusa por primera vez con la hija de Terelu Campos, su bebé y su madre, pero su actitud relajada deja claro que todo ha ido a las mil maravillas: "Ya de vuelta, venga chicos, muchas gracias" ha afirmado, dejando en el aire si habrá una nueva escapada en familia este verano.

Mucho más habladora se ha mostrado Alejandra, que en su reaparición en 'Vamos a ver' ha salido al paso de los rumores de crisis entre ella y Carlo tras ser grabados durante una cena en un exclusivo restaurante en Ibiza en la que apenas se dirigieron la palabra y en la que estuvieron muy serios y más pendientes de sus propios móviles que del otro.

Como ha asegurado, no estaban enfadados, sino buscando en sus teléfonos un sitio en el que cenar después de que en el local que habían reservado les dijesen que estaba cerrado porque no había pescado del día y les derivasen a otro de la misma cadena cuya carta no les gustaba. "Estuvimos solo 45 minutos, picamos algo rápido y nos tomamos una botella de vino. Y fue una cena en la que sucedió algo especial para mí que no voy a contar. Fue una cena especial, nos lo pasamos muy bien cuando vamos a cenar" ha revelado, dejando en el aire si eso "tan especial" estaría relacionado con una posible boda o una futura paternidad.