Carlo Costanzia, tensión y seriedad absoluta tras el duro mensaje de Mar Flores a Terelu Campos

MADRID, 26 Sep. (CHANCE) -

Carlo Costanzia ha reaparecido más serio que nunca tras su sonada ausencia en la presentación de las memorias de su madre, 'Mar en calma'. A pesar de que Mar Flores justificó que su hijo no estaba a su lado en un momento tan especial por encontrarse "trabajando como un loco", el actor está en el punto de mira porque muchos han visto en esta falta de apoyo público a la modelo un nuevo posicionamiento claro a favor de su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, tras su controvertido posado en familia con Alejandra Rubio y Terelu Campos en el cumpleaños de la presentadora, y de que el italiano se sentase en el plató de '¡De Viernes!' para arremeter contra su exmujer y anunciar medidas legales por lo que cuenta sobre él en su autobiografía.

Mientras la nieta de María Teresa Campos ha negado la mayor y ha salido en defensa de su novio explicando que no fue a la presentación del libro de Mar porque no quiere posicionarse públicamente ni a favor de su madre ni de su padre, Carlo prefiere dar la callada por respuesta a este nuevo frente abierto.

Y es que aunque la modelo ha asegurado que no tiene ningún problema con su hijo y que su relación es muy buena, no ha dudado en despacharse contra Terelu y echarle en cara tanto su posado con Costanzia di Costigliole en su fiesta, como la actitud que tuvo durante la entrevista del italiano en el programa de Mediaset. "¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? ¿Te hubiera gustado ver ese programa? Te lo estoy diciendo todo, ¿me ha molestado? Pues sí, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer" confesaba durante la presentación de su libro.

Lejos de quedarse ahí, Mar ha vuelto a hablar sobre su consuegra en un evento de Nivea al que ha asistido este jueves y, rotunda, no se ha 'esforzado' en disimular lo molesta que está con su 'consuegra': "¿Tú has visto '¡De viernes!'? Pues yo también lo vi" ha sentenciado.

Unas duras declaraciones a las que Carlo ha respondido ignorando las preguntas de la prensa con una seriedad absoluta, al abandonar el rodaje de 'Decomasters' después de grabar durante varias horas con su madre.

Tampoco Alejandra ha querido decir nada sobre la ausencia de su novio en la presentación del libro de la modelo, lamentándose de que "a mí siempre me van a criticar", haciendo referencia a que ella considera que ir a este evento sí era posicionarse a favor de Mar, pero posar con el padre de Carlo en el cumpleaños de Terelu no es un posicionamiento claro con el italiano.