De Carlos Herrera a Iker Casillas. Amigos y compañeros dan su último adiós a Pepe Domingo Castaño

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

El mundo del periodismo está de luto por el repentino e inesperado fallecimiento en la madrugada de este domingo del locutor radiofónico Pepe Domingo Castaño a los 80 años a causa de una septicemia. Como no podía ser de otra manera tratándose de uno de los rostros más queridos del mundo de la radio, han sido numerosos los amigos, compañeros de profesión y personalidades de la esfera política, del deporte y de la comunicación los que se han acercado al Tanatorio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) para darle un emocionado último adiós, arropando a su viuda María Teresa Vega, y a sus dos hijos Óscar y Hugo.

Carlos Herrera, acompañado por su mujer Pepa Gea, ha destacado que "he crecido al lado de Pepe" y ha reconocido que la muerte de su amigo ha supuesto "un mazazo" para todos los que le apreciaban: "No le tocaba morirse. "Cuando se muere un amigo tan próximo, tan querido, casi tan familiar es como si rompieran un esqueje de tu vida" se ha lamentado muy afectado.

Manolo Lama, muy emocionado, ha asegurado que "Pepe no se ha ido porque la palabra más fea es 'adiós' y la más bonita es el 'hola hola' de Pepe". "Yo creo es que patrimonio de la radio" y un "genio" con quien se han reído todos sus compañeros y amigos y que, como ha destacado, "se ha ido de la manera que más le gustaba: rápido, contento y siendo lo que era, una estrella de la radio".

Juanma Castaño, que al contrario de lo que muchos piensan por su apellido en común no era familiar suyo, ha agradecido que Pepe Domingo le "adoptó" como si fuese uno más desde que comenzó en el mundo de la comunicación: "No soy familia de Pepe pero hacíamos la coña de que era su sobrino y me adoptó como sobrino y llevo 22 años siendo su familia. Y me ayudó. Yo vine a Madrid con una mano delante y otra detrás y desde el primer día, tuvo siempre la voluntad de ayudar a un chaval que venía de provincias para intentar trabajar en la radio. La ayuda fue siempre impresionante". "A mí me falta el amigo por encima del profesional. Me falta la persona con la que vivía, con la que cenaba, que me aconsejaba y que me ayudó desde siempre", ha revelado.

Por otro lado, el presentador José Ribagorda ha lamentado la pérdida del locutor asegurando el "desgarro interior" que tiene tras su muerte. "Nos ha hecho tan felices a todos. Pensar en él es una invitación a la vida, a vivir", ha dicho.

Iñaki Gabilondo lo ha definido como "un hombre vitalista, enamorado de la radio y enamorado del disfrutar de la vida" y ha dicho sentirse "muy triste" por el fallecimiento de su amigo y compañero: "Se va una parte importantísima de radio, la historia de la comunicación y en la biografía nuestra, un pedazo más, que se desgaja de la vida".

Igual que Manu Carreño, que a pesar de no haber trabajado directamente con el gallego, lo ha sentido como "uno de los nuestros". "Hablar de la radio, es hablar de Pepe Domingo", ha subrayado, aplaudiendo "el buen rollo que transmitía siempre fuera de los micrófonos".

Paco González, conteniendo las lágrimas, ha afirmado con la voz rota que "a título personal sólo puedo decir que he perdido a un amigo, a un padre, a un hermano y a un maestro, un ejemplo para la vida, para todos y espero que podamos estar a su altura en el futuro".

Para Josep Pedrerol, era un "comunicador de diez" y ha destacado el cariño que siempre le transmitía. "Pepe lo hacía todo bien", ha apuntado con una sonrisa. José Ramón de la Morena, Nico Abad, José Antonio Martín 'Petón', Goyo González, Iñaki Cano, Ángel Expósito o Matías Prats Jr, entre otros, también han querido dar su último adiós a uno de los compañeros más queridos y entrañables del mundo del periodismo deportivo.

Hasta el tanatorio de Pozuelo se han acercado también en la tarde de este domingo Jesús Cintora, Íker Jiménez, el Padre Ángel, Cristina Tárrega, Luis Cobos, José Manuel Parada, Gonzalo Miró -"Ha sido un bofetón tremendo" ha reconocido- y Ramón García, que ha destacado la genialidad de Pepe Domingo: "Se ha ido la voz de la radio. Es una etapa que ya no va a volver, pero va a estar siempre con nosotro. Siempre fue un disfrutón y hoy, aunque estemos todos con la lágrima, estamos intentando también que sea un día de contar anécdotas y de recuerdos porque estaríamos aquí toda la tarde y noche contando cosas buenas de Pepe. Pero bueno". "Era un encanto de tío, un tío muy generoso, muy recto en su trabajo, un hombre que le gustaba hacer bien las cosas, con una creatividad maravillosa. Siempre fue un hombre revolucionario en la radio, creó un género de publicidad. Hoy la radio, sobre todo la radio, está triste pero le seguiremos escuchando siempre" ha añadido.

El mundo del fútbol, gran pasión del locutor radiofónico, ha estado representado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por Miguel Ángel Gil Marín, Iker Casillas, Fernando Sanz -"definirle en una palabrame quedaría muy corto porque era tan, tan grande" ha reconocido-, Enrique Cerezo o Emilio Butragueño, que le ha recordado como una persona "entrañable, jovial, un maestro en su profesión y un hombre que se ha ganado el respeto de todos nosotros".

También el ámbito político ha querido demostrar su cariño por Pepe Domingo dándole su último adiós. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha recordado al gallego como una "grandísima persona", "muy libre y muy bravo". "Era una persona que me representa mucho", ha añadido, y que le apoyó "muchísimo los últimos años", ha destacado.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijoo o el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, entre otros, han recordado con cariño a Pepe Domingo.