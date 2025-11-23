Carlos Sainz y Almeida inauguran la Navidad en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d) y el bicampeón mundial de rally Carlos Sainz (i), durante la inauguración de la iluminación navideña, en la plaza de Cibeles, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

Madrid iluminó sus calles este sábado para recibir la Navidad después de que el doble campeón de rallys Carlos Sainz presionase el botón que encendió las más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos que pondrán luz y color a la capital durante estas fechas.

Acompañado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el cuatro veces ganador del París-Dakar presionó el botón de arranque a 46 días de iluminación navideña ante una abarrotada Plaza de Cibeles que congregó, según la Policía Municipal, a unas 150.000 personas.

Al filo de las 20.30 horas, el piloto y el alcalde apretaron el botón de encendido, que estuvo acompañado de un espectáculo piromusical y los vítores de las miles de personas congregadas. "Un orgullo y un privilegio" para el bicampeón de rallys "compartir con muchos madrileños" este evento.

Por su parte, el regidor capitalino recalcó que lo que hace "tan especial" la Navidad en Madrid son sus habitantes, que la convierten en una ciudad "siempre con los brazos abiertos, mirando siempre hacia el prójimo".

"Aquí hay más de tres millones y medio de personas que todos los días nos levantamos para sacar nuestras vidas adelante y lo hacemos sabiendo que los unos sin los otros no somos nadie y que tenemos que apoyarnos todos", confesó.

El acto de inauguración del alumbrado, presentado por la periodista Angie Rigueir, fue amenizado con el estreno de un videomapping proyectado en la fachada de la sede del Ayuntamiento y la música de Pablo López que, acompañado de su piano, interpretó varios de sus temas, entre ellos su nuevo sencillo 'El Niño del Espacio', adelanto su quinto disco.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, la vicealcaldesa, Inma Sanz, así como miembros del Gobierno local y representantes de los distintos grupos municipales estuvieron presentes en el acto 'más mágico de la ciudad'.