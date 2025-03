Carlota Corredera y sus dudas sobre la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes'

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

El fichaje de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' ha desatado la locura entre los espectadores porque hasta ahora no se conoce la misión especial que va a llevar a cabo en Honduras por un tiempo limitado. Sin embargo, los más fanáticos del reality están deseando ver a la mayor de las Campos desenvolverse en Cayos Cochinos.

Este jueves, Carlota Corredera, periodista y excompañera de Terelu, ha reaparecido ante las cámaras en ARCO y no ha dudado en asegurar que su participación "es una fantasía", deseándole que "le vaya genial y que nos dé mucho show" porque "¿quién se lo iba a decir a ella, no? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros?".

Eso sí, la presentadora de televisión no sabe "cómo llevará el tabaco, no sé cómo llevará a no ver a su gente" porque además "es una persona muy miedosa, tiene muchos miedos, tiene claustrofobia".

Carlota espera que "le vaya genial y que aguante todo lo que pueda y que supere a todos los que han estado allí antes" en esta nueva etapa profesional de su excompañera que comienza esta noche en Telecinco.