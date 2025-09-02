Carlota Corredera revela cómo está Raúl Prieto tras su separación de Joaquín Torres

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -
Con las pilas cargadas después de unas vacaciones en las que confiesa que ha disfrutado como nunca de su hija Alba (10), y de diferentes escapadas con amigos en su primer verano como soltera tras su inesperada separación de Carlos de la Maza en octubre de 2024, Carlota Corredera afronta el arranque del 'curso escolar' con numerosos proyectos.
A su regreso como presentadora de 'No somos nadie' -nuevo programa de TenTv tras el fin de 'La familia de la tele' en TVE'- como sustituta de María Patiño los viernes, se suma su doblete en Radio Nacional de España: por las mañanas en 'El Despertador' con Gorka Rodríguez, y en las tardes con el nuevo programa radiofónico que supone el regreso de David Cantero tras su salida de Informativos Mediaset. "Estoy muy contenta" ha confesado en la presentación de la programación de RNE para esta temporada.
Una reaparición en la que hemos podido preguntar a Carlota cómo se encuentra su íntimo amigo Raúl Prieto tras su sorprendente separación de Joaquín Torres, que se produjo hace tres meses y que el arquitecto hizo pública hace unos días, revelando que fue el director televisivo el que tomó la decisión. "Me ha dejado. La vida es así, tiene sus altos y bajos. Tiene malos momentos. Y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil. Pero la vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien", se ha sincerado.
Y mientras se apunta a que Raúl habría rehecho su vida sentimental al lado de un atractivo cirujano de Barcelona con el que se le ha visto de lo más cómplice este verano en Ibiza, la presentadora se muestra discreta y, aunque no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional al director de 'Espejo Público', ha evitado entrar en detalles sobre la ruptura: "De Raúl tiene que hablar Raúl. Yo le quiero con locura y le voy a apoyar siempre, siempre, siempre, porque además es una persona que es muy importante en mi vida. Y, bueno, pues él sabe que me va a tener siempre y yo sé que también le voy a tener a él. O sea que, pero vamos, de su vida le preguntáis a Raúl que es a quien le corresponde. Él es muy discreto y está en su derecho. Sí, vamos, él siempre ha sido muy discreto, ¿no? Y yo creo que esa va a seguir siendo su línea" ha expresado.
Sin embargo, sí ha desvelado que Prieto "está animado. Hacía mucho tiempo que no le veía además, que no nos hemos podido ver este verano, hasta este fin de semana, y lo he visto muy guapo y, bueno, y con ganas también de, bueno, de empezar el curso, que también tiene mucho curro, él tiene un cargo muy importante en la productora Secuoya, o sea que también tiene muchísimas responsabilidades y nada, que a por todas".
¿Y cómo se encuentra ella a punto de cumplirse un año de su separación de Carlos? ¿Tiene ganas de enamorarse de nuevo? Como confiesa, "no". "Ahora mismo estoy en un momento... No, yo estoy en un momento en el que no... O sea, no estoy abierta al amor, pero porque ahora mismo no es una prioridad. Algún día más adelante y os diga que sí que estoy... A ver, yo creo que para estar abierta al amor tienes que tener... Tienes que estar en un momento... Bueno, tienes que estar en un momento, primero, que te apetezca, ¿no? Y que tengas ganas. Y yo ahora mismo ni me apetece, ni tengo ganas ni de conocer, ni de nada. Yo nunca renunciaré al amor porque es verdad que yo creo en el amor. Yo tenía una historia de amor que absolutamente el mejor regalo de mi vida me lo ha dado Carlos de la Maza, pero es verdad que ahora mismo yo estoy en un momento en el que no es mi prioridad. No es mi prioridad. De momento no estoy. Estoy más por mí que por nadie más" desvela a corazón abierto.
"Terelu acaba de cumplir 60 años y yo espero llegar a los 60 tan buena como está Terelu, y me alegro porque además se lo merece, pero ella dice que no está abierta al amor tampoco. Pues yo a los 60 espero estarlo" ha asegurado cuando le hemos preguntado por la presentadora, apuntando que "para estar bien en pareja tienes que estar bien contigo misma. Y ahora mismo pues no es mi prioridad".
Y sobre la relación que tiene actualmente con su exmarido, Carlota explica que "cuando tú no tienes hijos en común puedes extirpar a esa persona de tu vida, pero desde el momento que tienes hijos en común, yo creo que... Bueno, que es que somos familia, nosotros somos familia para siempre. Hay que reivindicar mucho eso, que después de una separación o de un divorcio seguimos siendo familia y es que es para toda la vida".
"Cuando tienes un hijo lo tienes que compartir y tienes que intentar que porque haya una separación de unos padres no pierdan los hijos, ¿no? Que ni pierdan los hijos ni tengas que transmitirle los problemas que haya o que haya habido. Yo creo que a los niños hay que protegerlos muchísimo porque yo creo que eso es la parte segura, ¿no? El eslabón más débil cuando hay una ruptura" concluye, dejando entrever la buena relación que tiene con Carlos.