Carmen Borrego, tajante sobre el libro de Edmundo Arrocet: "Como si escribe una enciclopedia, me da lo mismo"

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

Edmundo Arrocet ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras anunciar que está escribiendo un libro sobre su relación con María Teresa Campos. Sus declaraciones han incendiado el mundo del corazón y han reabierto viejas heridas, lo que ha llevado a que el tema se trate en el programa 'Vamos a ver', donde colabora la hija de la comunicadora.

Carmen Borrego ha sido clara y contundente al responder sobre esta nueva ofensiva del humorista. Con tono irónico, la colaboradora ha reaccionado asegurando: "Ya tenemos nuestro Premio Planeta, un best seller. Que escriba lo que quiera, veré si es susceptible de ser demandado o no. Tiene derecho a hablar de su vida siempre y cuando cuente la verdad, porque también hubo cosas que no fueron bonitas".

Además, en el programa se ha debatido sobre los misteriosos mensajes enviados desde el número de teléfono de María Teresa Campos tras su fallecimiento, lo que ha generado numerosas especulaciones. Borrego ha planteado la duda sobre el origen de estos mensajes y ha explicado que, según un experto con el que ha hablado, para que un mensaje de este tipo llegue al receptor, este debe tener su agenda volcada en un ordenador.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con ella, y al ser preguntada sobre si piensa leer el libro, Carmen ha respondido con sarcasmo: "Por favor, por favor, la primera, sin duda". Incluso, cuando le han ofrecido la posibilidad de conseguirle un ejemplar, ha afirmado que lo comprará.

No obstante, cuando la conversación ha girado hacia la posibilidad de que el chileno pudiera haber enviado los polémicos mensajes, ha preferido mantenerse al margen, pidiendo comprensión y dejando claro que no tiene nada que ver con el asunto: "Escúchame, que no tengo nada que ver. Yo es que no hablo de él, ni si escribe un libro o si escribe una enciclopedia, me da lo mismo, ¿vale?":