Carmen Lomana, sobre la pareja de Nacho Palau: "Ni lo he visto ni me importa mucho"

MADRID, 17 Jul. (CHANCE) -

Carmen Lomana celebraba hace unos días una fiesta en su casa con la que reunía a grandes rostros conocidos de nuestro país para disfrutar, pero sobre celebrar su cumpleaños y el Día del Carmen por todo lo alto. La colaboradora de televisión no podía estar más radiante y, cuando acabó la velada, no dudó en atender en exclusiva a las cámaras de Europa Press para confesarnos cómo se lo había pasado y dar su opinión sobre temas de actualidad.

Como no podía ser de otra manera, le preguntábamos por la nueva pareja de Miguel Bosé y nos asegura que no sabe nada de él, mostrando indiferencia absoluta: "no lo he visto. Ni lo he visto ni me importa mucho". En cuanto a si es verdad que trabajó para Miguel Bosé o no, explica: "no tengo ni idea, hace como un mes que no hablo con miguel. Se lo preguntaré, llamaré para cotillear un poco".

Sobre la muerte de Ivana Trump, Carmen no sabía nada y se enteraba por nosotros mostrándose bastante sorprendida: "no me digas, qué pena, lo siento. Pero qué raro, estaba estupenda. Hay que cuidarse mucho, sobre todo hay que vivir la vida con alegría e intensamente. A Ivana yo la conocí hace años".

Del polémico tema del vestido que también repitió Tamara Falcó, Carmen nos comenta: "pues yo ya no, ya estoy entregada, que haga lo que quiera. Yo se lo presto o se lo regalo". Feliz en el amor, la colaboradora de televisión nos aseguraba que no se volverá a casar: "no la vas a ver, ya me casé una vez y me fue fenomenal, para qué voy a probar otra".

