Cayetano Martínez de Irujo reacciona a las memorias de Mar Flores: "Una persona que miente y se inventa tanto"

MADRID, 10 Sep. (CHANCE) -

Uno de los hombres que ha marcado la vida sentimental de Mar Flores es Cayetano Martínez de Irujo. La modelo y el hijo de la Duquesa de Alba comenzaron en 1998 -tras la ruptura de la de Usera con el empresario Fernando Fernández Tapias- una mediática y apasionada relación en la que, enamoradísimo, el jinete no dudó en acudir con ella a la boda de su hermana Eugenia Martínez de Irujo con Francisco Rivera, confirmando que lo suyo iba muy en serio a pesar de la antipatía poco disimulada de doña Cayetana a la novia de su 'ojito derecho', a la que nunca habría visto con buenos ojos.

Un noviazgo sobre el que la madre de Carlo Costanzia habla en sus memorias, 'Mar en calma', que salen a la venta este miércoles y en las que se sincera sobre uno de los episodios más complicados de su vida. Su intento autolítico en 1999 tras la publicación en portada de la revista 'Interviu' de unas imágenes con Alessandro Lequio en una cama en Roma, dinamitando así cualquier posible futuro con Cayetano.

Y ahora en su biografía Mar desliza que la filtración de sus instantáneas con el italiano -que habían sido hechas 2 años antes, en 1997- se debió a que había intereses para que su relación con el hijo de la duquesa terminara.

A pocas horas de la publicación del libro, Cayetano ha reaccionado a lo que la 'suegra' de Alejandra Rubio pueda contar sobre él, dejando claro que no le preocupa en absoluto. "¿Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores", ha expresado en conversación telefónica con 'Espejo público', lanzando un demoledor dardo contra su ex cuando le han preguntado qué espera encontrar en sus memorias: "No lo sé, porque una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes", sumándose así a la opinión de Lequio de que la modelo "no miente, reinventa".

"No tengo nada más que decir. No tengo opinión ni de Mar Flores ni de su libro", ha sentenciado visiblemente molesto, puesto que su vida ya es otra y en estos momentos está volcado en su boda con Bárbara Mirjan, que se celebrará a principios de octubre en Sevilla.