Chabeli Navarro: así advertía a Bertín Osborne -hace meses- que algún día contaría TODA la verdad

MADRID, 19 Jul. (CHANCE) -

Hace una semana conocíamos que Gabriela Guillén, la última 'amiga especial' de Bertín Osborne, estaba embarazada del presentador y hoy sale a la luz el testimonio de Chabeli Navarro en exclusiva para la revista Lecturas. El rostro conocido de Telecinco llevaba meses advirtiendo ante las cámaras que algún día contaría toda la verdad sobre su relación con el presentador y hoy lo ha hecho.

Chabeli ha contado para la citada revista que pasó por la misma situación que Gabriela, pero que en su caso no recibió el apoyo del presentador, más bien todo lo contrario: le convenció a interrumpir su embarazo. Hace ya dos años que salió a la luz el supuesto romance entre ambos y durante todo este tiempo siempre ha dicho una cosa: "algún día se sabrá toda la verdad".

Europa Press ha rescatado todas las declaraciones de Chabeli en nuestro archivo hablando de Bertín y lo cierto es que se veía venir. Cuando saltaba todo a la palestra mediática, la participante de 'MyHyV' se mostraba cauta a la hora de hablar: "Es que hay solo una versión y se está sabiendo poco a poco".

Con el paso del tiempo y el desmentido por parte del cantante provocaron que Chabeli explotase: "llevo muchos meses guardando respeto, callada. Ojalá se sepa algún día la verdad de todo lo que estoy pasando".

Sin pelos en la lengua, la modelo nos confesaba que el asunto con Bertín va más allá de lo que nos imaginábamos: "Muy turbio, me siento engañada, se ha jugado conmigo, soy muy ingenua, me he creído palabras de personas que no tenía que haberme creído. Espero que todo salga y se haga justicia".

Ahora ya hemos conocido la verdad, pero... ¿por qué hace unas semanas acudía a un juzgado por algo relacionado con Bertín? En las inmediaciones, la exnovia de Kiko Rivera nos comentaba que "de momento no puedo hablar mucho de este tema pero ya os contaré por qué estoy aquí y qué es lo que ha pasado porque ya llevo tiempo arrastrando este tema... no puedo hablar absolutamente nada".

Todas las declaraciones de Chabeli estos últimos años:

