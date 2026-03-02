Los concursantes de 'Supervivientes' ponen rumbbo a Honduras

Concursantes de 'Supervivientes' ponen rumbo a Honduras a pocos días de que comience la nueva edición - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 2 Mar. (CHANCE) -

A pocos días de que comience la cuenta atrás para la gran aventura de 'Supervivientes', los concursantes de esta nueva edición ya han puesto rumbo a Honduras para disfrutar de los 'Cayos Cochinos' desde el próximo 5 de marzo cuando de comienzo esta nueva edición. En esta ocasión, los participantes del reality llegaban al aeropuerto de Adolfo Suárez donde los veíamos especialmente sonrientes y relajados antes de subirse al avión.

Junto a parte del equipo de producción pudimos ver a Alba Paul, Ivonne Reyes o Álex Ghita dispuestos a disfrutar al máximo de esta experiencia desde el minuto uno. En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal, Jaime Astrain reconocía qué es lo que peor va a llevar de esta experiencia a miles de kilómetros de casa: "Espero sufrir y espero pasarlo muy bien también. Una penita dejar a la peque y a Lidia también... estar mucho tiempo fuera de casa es lo que peor voy a llevar". Otro de sus compañeros, Manuel Soto, se pronunciaba sobre sus polémicas palabras sobre el rey Juan Carlos: "Tuvieron repercusión mis palabras... me alegro. Siempre me critican todo lo que diga, pero eso forma parte del juego. Claro que debe venir el rey de España".

Con muchas ganas de vivir la experiencia, pero no avivar nuevos fuegos con la que fuera su familia política, Paola Olmedo prefería no hablar de Carmen Borrego ante las cámaras, al menos antes de comenzar el concurso: "El hambre es lo que más miedo me da. Me da pena dejar a la peque, como a todos, pero se queda muy bien cuidada, muy bien". En cuanto a si hablará mucho del padre de su hija, José María Almoguera, Paola sentenciaba: "Creo que ahí tengo muchas cosas en las que pensar. Estoy super emocionada y muy nerviosa, es lo que te puedo decir". Por su parte, Gabriella Guillén dejaba en el aire si Bertín Osborne verá su concurso pero sí que confirmaba lo mucho que va a echar de menos a su hijos en estos meses: "Todo muy bien, muchas gracias. Pues sí, lo voy a echar de menos".

Junto a estos, también Toni Elías, Claudia Chacón, Alberto Ávila, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Álex de la Croix, Teresa Seco o Gerard también se dejaban ver en las instalaciones del aeropuerto junto al resto de compañeros con los que van a vivir esta aventura inolvidable en Honduras junto a la presentadora de esta edición, que también se estrena en el formato, María Lamela.