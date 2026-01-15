Cristina, una de las hijas de Julio Iglesias, se blinda ante la polémica con un llamativo gesto

Archivo - Cristina Iglesias - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Ene. (CHANCE) -

Primer movimiento de uno de los familiares más cercanos de Julio Iglesias tras la denuncia de dos de sus exempleadas domésticas acusando al artista de agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal durante varios meses en el año 2021 mientras trabajaban para él en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana.

Horas después de que esDiario.es y Univisión hayan publicado el durísimo relato de las presuntas víctimas narrando cómo el cantante abusó de ellas y las trató prácticamente como esclavas -asegurando que les palpaba sus partes íntimas sin consentimiento, les prohibía tener pareja, las sometía a exámenes ginecológicos e incluso les controlaba sus teléfonos y sus conversaciones-, una de sus hijas gemelas, Cristina Iglesias, ha hecho un llamativo movimiento.

Pese a que en estos complicados momentos y siguiendo las 'pautas' marcadas por el propio Julio, que cree que todavía no ha llegado el momento de hablar aunque ha puesto a trabajar a su equipo de abogados para defenderse y afirma rotundo que todo se aclarará pronto, tanto su mujer Miranda Rynsburger como sus ocho hijos -Chabeli, Julio José y Enrique, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler, y Miguel (28), Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina (24), y Guillermo (18)-, guardan un silencio sepulcral y a pesar de su estupor e incredulidad ante las acusaciones no se han pronunciado públicamente sobre el escándalo, Cristina ha decidido blindarse ante el escándalo.

Y tal y como ha descubierto la revista Semana, ha decidido desactivar los comentarios en el único post de su perfil de Instagram (donde cuenta con 154.000 seguidores) protagonizado por su padre con un carrusel de imágenes de ambos para homenajear y felicitar públicamente al cantante en el verano de 2021. Una publicación en la que ha eliminado la posibilidad de que los usuarios dejen sus mensajes, la única de su cuenta en la que no permite que nadie escriba nada.