David Rodríguez, su significativa felicitación a Anabel Pantoja tras pasar su cumpleaños separados

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Anabel Pantoja ha cumplido este martes 15 de julio 39 años pero, lejos de la gran fiesta que todos imaginábamos que organizaría para soplar las velas después de la celebración por adelantado que vivió este fin de semana con su pareja David Rodríguez, su hija Alma y una veintena de amigos -con los que disfrutó de una comida en uno de sus restaurantes favoritos de Gran Canaria y de una 'pool party' en la piscina de su casa de Arguineguín-, el día de su cumpleaños ha estado marcado, como ha confesado, por la soledad.

A pesar de que han sido numerosos los seres queridos que se han acordado de ella en esta fecha tan especial y le han dedicado sendos mensajes a través de redes sociales, como su madre Merchi Bernal, Belén Esteban, Susana Bicho, Alberto Dugarte, José Obando, o José Antonio Abad, peluquero de Isabel Pantoja, y de que la noche antes de su cumpleaños su novio la invitó a cenar a un japonés que le encanta para ser el primero en felicitarla, la influencer ha revelado a sus seguidores, sin poder contener las lágrimas, que "tengo mi corazón un poco triste". "Un cumpleaños diferente y raro porque nunca he pasado un día 15 de julio comiendo sola en casa, pero agradecida de vuestras felicitaciones en la distancia y vuestro cariño" ha publicado a través de una historia en Instagram, reconociendo así que a pesar de pasar este día sola, se ha sentido arropada por la cantidad de gente que la ha felicitado.

"No es un día de celebración, es un día normal, estoy poniendo lavadoras, haciendo mi vida. No celebro la diversión. Celebro que estoy viva, que estoy sana, y que hay que seguir viviendo. Es un día raro porque David se ha tenido que marchar porque trabaja. Voy a comer sola en casa con mi peque, que es maravilloso. Un día normal" ha explicado, asegurando que lo más importante en estos momentos no es soplar las velas con una gran fiesta sino agradecer que tiene salud.

Sin embargo, la cosa cambiaba horas después, cuando varias de sus amigas canarias -incansables en su apoyo durante el ingreso de su pequeña Alma el pasado enero y demostrándole lo importante que es para ellas- aparecían de sorpresa en su domicilio con una tarta y dos grandes globos de un 39 en dorado al ritmo de la canción "cumpleaños feliz". "¿Y este sorpresón?" publicaba en redes, muy emocionada por este detalle para que no estuviese sola en su cumpleaños.

Antes de acabar el día, David -que ha tenido que viajar a Córdoba para cumplir con sus compromisos profesionales- ha querido dedicar una significativa felicitación a través de su Instagram a Anabel. Junto a una imagen de ambos en blanco y negro posando con su hija, el fisioterapeuta ha escrito: "Año especial por nuestra maravillosa hija (y difícil a la vez) que nos hará enfrentar la vida con más fortaleza" haciendo referencia sin duda al grave problema de salud que sufrió su bebé cuando tenía menos de dos meses y el que, afortunadamente, se recuperó sin secuelas tras dos semanas ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

"Te mereces todo el amor y la felicidad de este mundo y tu familia te la brindaremos por siempre. Muchísimas felicidades mamá. Te queremos" ha añadido, confirmando así que a pesar de no haber podido estar a su lado en su cumpleaños, su relación atraviesa por su mejor momento.