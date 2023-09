El dineral que Shakira habría pagado a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, por salir en su videoclip

MADRID, 22 Sep. (CHANCE) -

Con permiso del padre de Gerard Piqué, Joan Piqué -brutal dardo con "dicen por ahí que no hay mal que cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura"- la gran protagonista de la nueva canción de Shakira, 'El Jefe', es Lili Melgar.

"Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización" le dedica la cantante después de decir su nombre y apellidos y ponerla en el foco en esta sorprendente colaboración con los mexicanos Fuerza Regida en la que la colombiana denuncia la explotación laboral que sufren miles de personas en el mundo.

Pero, ¿quién es Lili Melgar? Pues ni más ni menos que la niñera de Milan y Sasha, a la que se rumorea que Gerard Piqué habría despedido fulminantemente después de que la boliviana le contase a Shakira que el exfutbolista le estaba siendo desleal con Clara Chía. Y sin darle la indemnización que le correspondía después de años cuidando de sus hijos.

La artista no dejó así las cosas, ya que después de volver a contratar a Lili y llevársela con ella a Miami cuando se mudó a Estados Unidos el pasado mes de abril, ahora se ha vengado de su ex dedicándole su nueva canción a la niñera.

Y no solo eso. Que Shakira la nombre y que la boliviana aparezca en el videoclip de 'El Jefe' le habría hecho ganar un auténtico dineral. Según 'Tarde AR' la colombiana le habría pagado a Lili un millón de euros por este momento, y se dice que además podría cobrar parte de los royalties generados por las visualizaciones del tema, que en apenas 24 horas supera los 11 millones en YouTube.

Gerard Piqué no ha tardado en reaccionar a lo que su ex dice sobre Lili en su último single y, como ha contado Lorena Vázquez en 'Y ahora Sonsoles', su entorno explica que no se le pagó la indemnización porque cuando se separaron la niñera siguió trabajando para Shakira y aceptó mudarse con ella a Miami.