Dulceida y Alba Paul dan un consejo a Martínez-Almeida tras el nacimiento de su primer hijo con Teresa Urquijo

MADRID, 4 Jul. (CHANCE) -

Un año más Dulceida ha celebrado la semana de Orgullo LGTBI+ con una gran Fiesta Rainbow rodeada de su pareja, Alba Paul, y de amigos como Susana Bicho, Sofía Suescun, Tania Llasera, Chanel, Lola Lolita o Angy Fernández.

"Para mí es muy importante y más cuando veo sobre todo como a nuevas generaciones, que es lo que más pena me da, como se ponen en duda derechos que creo que es que no debería poderse hacer. Tendría que ser ilegal porque los derechos al final son intocables de cada persona. Que tampoco se trata de amar, se trata de ser. Sí, y me parece muy importante hacer un evento así para pues dar voz, porque lo hago en el mes del orgullo, es verdad, pero yo lo hago todos los días de mi vida mostrando mi relación tal cual es" ha revindicado orgullosa.

Como reconoce, ella ha tenido "muchísima suerte" y no ha sufrido ataques por su condición sexual, aunque se lamenta de que "cuando me quedé embarazada salieron todos de las cuevas. Flipé un poco, de 16.000 comentarios 7000 perfectamente de personas diciendo cosas muy fuertes, que es una cosa que yo nunca entenderé".

"Pero yo soy muy afortunada, no he tenido que salir del armario como tal, siempre me siento aceptada por todo mi alrededor que al final es lo que me importa, ¿sabes? Nunca me ha pasado nada por la calle, sí que he tenido momentos incómodos de pues nos estamos dando un beso y alguien nos mira mal, pero es como 'que les den'" asegura.

Su hija Aria tiene ya 8 meses y, como confiesa, "es un terremoto que ya no para pero que nos da una felicidad...". "A veces decimos, jo, es que es un terremoto, es que no para y claro, pero es que míranos a nosotras y claro, ¿a quién va a salir? Y encima estamos todo el rato poniéndole música, todo el rato estimulándola, pues normal" añade con una sonrisa, revelando que aunque físicamente se parece mucho a Alba, "de carácter vemos que va empezando teniendo un poco cosas de las dos".

Lo más duro de la maternidad, reconoce, "es cuando me separo de ella, aunque sea cansado. Eso es como lo que llevo peor. Y lo demás, obviamente, hay cosas, pero todo me vale la pena". "Alba y yo estamos muy contentas, las dos nos miramos. Lo estamos haciendo bien, eh. Mucho mejor de lo que yo me esperaba, la verdad" revela.

Hablando de su faceta como madre, Dulceida no ha dudado en dar un consejo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras convertirse en padre de su primer hijo junto a Teresa Urquijo: "Que se implique, porque es un hombre. Que se implique, que es un 50%, que lo disfrute, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es que es un amor que si no eres madre o padre, no...".

También Alba ha querido aconsejar al político. "Alcalde, cúrreselo, e implíquese, porque si no luego ya hay fricción entre la pareja, uno se cansa más que el otro" ha expresado.