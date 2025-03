El duque de Alba reacciona a la boda de su hermano Cayetano y Bárbara Mirjan: "A ver si le endereza"

MADRID, 21 Mar. (CHANCE) -

Primera reacción de la familia Alba a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Después de diez años de relación en los que se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama nacional a pesar de los 33 años de edad que les separan, el hijo de la recordada Cayetana Fitz-James Stuart y su joven novia han decidido darse el 'sí quiero'; y a pesar de que por el momento se desconocen los detalles, la revista '¡Hola!' ha adelantado que la que sin duda se convertirá en una de las bodas de la temporada se celebrará a finales de septiembre o principios de octubre.

Mientras los protagonistas de la gran noticia guardan silencio, Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, ha reaparecido en Sevilla para recoger un galardón en la XI edición de los 'Premios Valores de Excelencia Cultura y Tauromaquia' por el apoyo que la Casa de Alba siempre ha brindado al mundo del toro, y como no podía ser de otra manera se ha pronunciado sobre el enlace de su hermano.

En un primer momento se ha mostrado discreto y, aunque ha asegurando que "no tengo ni idea", ha confesado que "me alegro mucho, me alegro mucho, es lo único que puedo decir". Respecto a si estará entre los invitados a la boda -ya que no es ningún secreto que Cayetano y él están distanciados desde que falleció su madre en 2014-, el duque de Alba apuntaba que "sí claro", aunque rápidamente ha rectificado reconociendo que "no, no tengo ni idea, no sé nada".

Abordado de nuevo por la prensa, Carlos se ha mostrado más hablador y, confirmando que su acercamiento al jinete es un hecho, ha desvelado que sí conocía la noticia y ha podido hablar con él para darle la enhorabuena por su compromiso matrimonial: "Me he enterado muy bien. Lo he felicitado esta mañana. Así que le deseo todo lo mejor".

"Ella, desde luego, es una chica estupenda que ha demostrado tener muchas virtudes. Yo estoy muy contento con el tema. Así que nada, a ver si le endereza un poco" ha bromeado con una sonrisa tras ensalzar la figura de Bárbara y el bien que le ha hecho a su hermano.

Y, aunque no ha querido entrar en detalles, el duque de Alba sí nos ha contado que Cayetano está muy "contento" por su decisión de formalizar su historia de amor con la joven.