Eduardo Navarrete no irá al debut de Terelu Campos como actriz porque ella se lo ha pedido

MADRID, 23 Mar. (CHANCE) -

Terelu Campos está dando mucho juego en 'Supervivientes 2025', pero lo cierto es que cada vez que tiene oportunidad de activar el protocolo de abandono lo hace y ya ha vuelto en numerosas ocasiones a reencontrarse con sus compañeros tras despedirse 'para siempre'.

La hermana de Carmen Borrego ha confesado en el programa las limitaciones físicas que tiene debido a las operaciones a las que ha sido sometida debido a los cáncer de mama que sufrió en el pasado y también la medicación tan agresiva que sigue tomando... lo que le impide hacer las mismas pruebas que sus compañeros.

Sin querer ser un lastre, pero aportando contenido a los espectadores del reality, Terelu está aguantando en Honduras. Ya son dos semanas las que ha hecho allí, pero la pregunta que se hace todo el mundo es ¿cuándo volverá?

Aunque el programa le ha dado la opción de ser concursante oficial si aguanta más de 21 días -los que duró su hermana- todo el mundo sabe que la colaboradora de televisión debutará como actriz por primera vez en el teatro el próximo mes de abril, por lo que su estancia en Cayos Cochinos no puede alargarse mucho.

En este contexto, Eduardo Navarrete ha querido poner en valor a su amiga desde el Festival de Málaga asegurando que es "una persona con sus circunstancias de salud" y que ella solo con que este allí le parece "un acto de valentía muy grande".

Además, ha confesado que ojalá "se tire cuatro meses aunque vuelva echa una raspa", pero "no sé si va a aguantar tanto". En cuanto a su debut como actriz, el diseñador también habló, confesando que "a mí me ha dicho que al estreno no vaya, que vaya después porque se pone nerviosa".