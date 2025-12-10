De Elena Cue a Emiliano Suárez: Los rostros conocidos en el estreno de 'Carmen' en el Teatro Real

Rostros conocidos acuden al estreno de 'Carmen' en el Teatro Real - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

El Teatro Real ha estrenado este miércoles una nueva producción de la ópera 'Carmen', de Georges Bizet, cuando se cumplen 150 años de su estreno "escandaloso" en París y muchos rostros conocidos no han querido perderse el gran estreno. Desde Elena Cue y su hija Alejandra hasta Miriam Lapique... los más asiduos a la ópera.

Emiliano Suárez y Carola Baleztena que no dudaba en desear para estas Navidades "mucha salud" para todos aunque sea "algo típico" ya que "conviene que no falte".

La presentadora de televisión Anne Igartiburu también se dejaba ver por las inmediaciones, asegurando que estas Navidades se presentan "bien, en casa y con la familia, como siempre" y deseando "cariño a las personas".

Miriam, hermana de Cari Lapique, no se ha perdido el estreno y desvelaba que afronta esta época del año con "ilusión" a pesar de las pérdida que ha tenido que afrontar su familia en los últimos años: "Eso es lo peor". Por último, Ana Botella, quien deseaba "felicidad para todos" en el próximo año.

El montaje de esta una nueva producción -de la ópera 'Carmen', de Georges Bizet- a manos de Damiano Michieletto busca representar el "conflicto humano" de la violencia contra las mujeres, según él mismo ha comentado durante la presentación de la pieza.