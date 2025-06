Elena Tablada asegura que Javier Ungría quiere hacer todo en televisión "y cobrando"

MADRID, 4 Jun. (CHANCE) -

Elena Tablada solicitaba a Javier Ungría en los juzgados el pago de la pensión alimenticia de su hija correspondiente al periodo comprendido entre 2022 y 2024 con carácter retroactivo, pero la justicia no le ha dado la razón y esto ha supuesto un duro revés para la empresaria.

Este miércoles ha reaparecido ante las cámaras en el concierto de Manuel Alejandro y ha confesado estar "muy bien" a pesar de este varapalo judicial al que ha tenido que enfrentarse recientemente.

Tablada ha dejado claro que "no es una batalla judicial", simplemente "es una ejecución que por ciertas circunstancias se negó y no pasa nada, es algo que le corresponde a mi hija Camila como un derecho suyo". Además, ha aclarado que "si él no se lo quiere dar, no pasa nada, la voy a sacar adelante y vamos a salir adelante como hemos salido toda la vida".

Tras las palabras de Javier de que estaría dispuesto a sentarse con ella para tomar un café, Elena se reía ante las cámaras y decía: "Delante de la televisión y cobrando, a mí ya no me llaman para eso". Al parecer, tal y como ha explicado ella misma, "nos lo han propuesto en televisión" y ha declinado la oferta.