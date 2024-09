Elle Macpherson desvela que sufre cáncer de mama y se niega a someterse a un tratamiento de quimioterapia

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

La supermodelo australiana Elle Macpherson, de 60 años, ha revelado por primera vez que ha estado luchando contra el cáncer de mama durante los últimos siete años. Conocida en el mundo de la moda como 'El Cuerpo', Macpherson ha compartido su experiencia en una entrevista con Australian Women's Weekly, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo libro homónimo, Elle.

El diagnóstico, que recibió hace siete años, fue un duro golpe para la modelo, quien describió el momento como "un shock, inesperado, confuso y desalentador en muchos sentidos". Tras la noticia, hasta 32 especialistas le recomendaron que se sometiera a un tratamiento de quimioterapia y a una mastectomía, pero ella decidió tomar un camino distinto, alejándose de la medicina tradicional.

En la entrevista, ha confesado que ignorar las indicaciones de los médicos y la preocupación de su familia fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Sin embargo, asegura que seguir su intuición y adoptar un "enfoque holístico, intuitivo y guiado por el corazón" era lo que sentía correcto para ella. Durante este proceso, estuvo acompañada por su médico de cabecera y otros especialistas naturópatas y alternativos.

"Me di cuenta de que iba a necesitar mi propia verdad, mi sistema de creencias para que me apoyara en todo esto. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida, aunque decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", reflexiona.

Actualmente, la supermodelo se encuentra en "remisión clínica" y describe su estado de salud como un "estado de bienestar pleno". Aunque ha superado el estado de shock inicial tras el diagnóstico, su decisión de rechazar los tratamientos convencionales ha generado controversia. En las redes sociales, algunos usuarios han calificado su postura de irresponsable, destacando los riesgos que implica rechazar la medicina tradicional en una situación tan seria como el cáncer de mama.

A pesar de las críticas, Elle Macpherson mantiene su convicción de haber tomado la mejor decisión para su salud, confiando en su enfoque alternativo y en su conexión interna para superar la enfermedad.