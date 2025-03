Encarna Salazar se emociona con el testimonio de Terelu Campos sobre su lucha contra el cáncer

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Cada vez más cómoda en 'Supervivientes' Terelu Campos se ha abierto en canal y se ha sincerado como nunca sobre su lucha contra un doble cáncer de mama en 2012 y en 2018, revelando que no quiere "dar pena" porque no se considera ni "ganadora" ni "más luchadora que nadie", sino "como tantas personas que no tienen más cojones que luchar porque no les queda otra". "No es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual" reflexionaba muy emocionada hace unos días con sus compañeros de reality.

Unas palabras que no ha dudado en aplaudir Encarna Salazar, a la que le fue diagnosticado un cáncer de mama en 2007 del que, afortunadamente, está completamente recuperada al igual que la hija de María Teresa Campos. "Yo creo que se ayuda mucho a las personas que lo están sufriendo ahora, que lo están viviendo. Esto es una situación que hasta que no la pasas, pues nadie es consciente de lo que se sufre. Y los mensajes que puede lanzar Terelu, en este caso ahora, desde Supervivientes, pues yo creo que es maravilloso. Y me parece que la gente recibe un mensaje bueno" ha reconocido la integrante de 'Azúcar Moreno' en el desfile de Fabio Encinar, al que ha asistido acompañada por su hija Carolina Trillo.

En su caso, como desvela la cantante, "yo prometí que hasta que el médico no me dijese que estaba ya todo bien, yo no iba a hacer ninguna entrevista. Y cuando mi doctora me dijo que estaba todo controlado ahí es donde yo hice mi primera aparición, no quería decir nada hasta que recibiese esa noticia". "No quería dar falsas esperanzas" confiesa emocionada, convencida de que el testimonio de Terelu puede ayudar a muchas personas que como ellas están luchando contra la enfermedad.

Cambiando de tema, Encarna ha opinado sobre la representante de España en el próximo festival de Eurovisión, Melody: "Va a hacer un papel que nos va a volver locos todos. Melody es un huracán, es un huracán. Y va a ir a Eurovisión como un huracán, va a arrasar con todo. Que luego lo que yo le he dicho, y desde aquí le digo, que ella ya no puede estar en los votos porque ahí nosotros no controlamos nada. Ahora, que va a hacer un papel impresionante, segurísimo. Es muy artista, ella" ha asegurado orgullosa.