Eugenia Osborne revela qué le parecería que Vicky Martín Berrocal fuese la nueva pareja de su padre

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Cada vez más popular gracias a sus looks sofisticados y ultrafemeninos que la han consolidado como una de las mujeres más elegantes de nuestro país, Eugenia Osborne se prepara para vivir una Semana de la Moda de Madrid repleta de compromisos.

El primero, apoyar el desfile de 'Tete by Odette', donde, con la amabilidad que la caracteriza, nos ha contado cómo lleva su hermana Claudia Osborne el embarazo, cómo está su padre tras firmar el divorcio de Fabiola Martínez y qué hay de cierto en los rumores que relacionan a Bertín con Vicky Martín Berrocal. Un affaire que la empresaria desmiente, confesando que de ser verdad le encantaría porque la diseñadora le parece "una tía estupenda".

"Claudia está muy bien, está fenomenal, muy tranquila, muy en paz", ha señalado, desvelando que a pesar de que todavía está en el ecuador del embarazo, "tiene ya muchas cosas preparadas, el cuarto". "Llega Semana Santa y ya vamos a Jerez y allí cogerá cositas de cuando éramos pequeñas, de mis niños, de los de Alejandra… todavía tiene mucho por ver", afirma ilusionada ante el nacimiento de su nueva sobrina de la que, sin querer, reveló su nombre, Micaela: "Se me escapó y me sentía fatal. En cuanto la vi le pedí perdón pero me dijo que no me preocupase. Nunca me pasa este tipo de cosas"

Una niña muy esperada a la que Bertín Osborne, orgulloso abuelo, ya ha confesado que mimará más que a ninguna. Precisamente sobre la relación que el presentador mantiene con Fabiola Martínez tras la reciente firma de su divorcio se ha pronunciado Eugenia, señalando que se llevan "fenomenal". "Mientras haya educación, respeto y cariño, no hay otro camino. Es el camino que hay que seguir y el que se sigue", afirma.

Un camino que también han seguido ella y Juan Melgarejo, del que se separó el pasado verano tras 14 años juntos y con el que, apunta, se lleva "fenomenal". "Hoy hemos quedado para tomar un café y muy bien, para hablar de los niños, para ver las vacaciones, todo", nos cuenta, asegurando que no tiene ganas de rehacer su vida sentimental: "Yo tranquilita. Me estoy volviendo cada vez más maniática así que a ver quién me aguanta ahora", bromea.

Hablando de relaciones, inevitable preguntar a Eugenia por los rumores que han relacionado recientemente a su padre y a Vicky Martín Berrocal y, con una sonrisa ha confesado que "si fuera verdad me encantaría, pero que yo sepa no es verdad". "Yo a Vicky la quiero muchísimo, me parece una tía estupenda y todo pero me temo que no es cierto. No voy a tener esa suerte" ha confesado.

