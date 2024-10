Eugenia Osborne rompe su regla de no hablar de Gabriela Guillén tras su pésame a Bertín por la muerte de su padre

MADRID, 29 Oct. (CHANCE) -

A pesar de que los últimos días no han sido fáciles por la muerte de su abuelo Enrique Ortiz a los 96 años -un fallecimiento que Bertín Osborne y sus hermanas decidieron vivir en la más estricta intimidad-, Eugenia Osborne no se ha querido perder la entrega de los Premios Women of the Year de la revista Harper's Bazaar este lunes en el madrileño Cine Callao. Deslumbrante con un glamouroso diseño de pailletes en color dorado, la influencer ha revelado cómo se encuenta su padre tras esta importante pérdida, reaccionando al mensaje de pésame que Gabriela Guillén ha enviado públicamente al presentador a pesar de que en la actualidad no tienen ningún tipo de contacto.

"Estamos bien, mi padre está bien, mis tías también. Ya tenía una edad y sobre todo ha estado bien casi hasta el final, con lo cual eso se agradece y hace que sea todo mucho más fácil, como dice mi padre. Se fue durmiendo, con lo cual eso todavía lo hace más fácil. Es aceptarlo que es lo que toca y ya está" ha explicado, reconociendo que aunque "con el tiempo uno es cuando ya se da el golpe más adelante", por el momento su padre "lo lleva como hay que llevarlo, aceptado, creo que está bien". "Mi padre la verdad es que es fuerte, ya bastante ha vivido" confiesa.

Una triste pérdida en la que Bertín ha contado con el apoyo incondicional de su exmujer Fabiola Martínez,ya que como ha destacado Eugenia, "Fabiola es familia, ella también formó parte de la vida de Enrique durante muchos años, Enrique la quería muchísimo y ella a Enrique".

Respecto a su 'regla no escrita' de no hablar ante las cámaras sobre Gabriela Guillén, la hija del cantante no ha dudado en incumplirla para enviarle un mensaje al enterarse de que le dio el pésame a su padre tras la muerte de su abuelo: "Ah pues yo se lo agradezco también, la verdad.. me parece bien, se lo agradezco. Ha tenido ese detalle públicamente y por supuesto se agradece" ha apuntado.

Tras el fallecimiento de Enrique, Bertín se convertirá en el nuevo conde de Donadío. "Va a ser conde ahora. Una tradición que continuará mi padre aunque no cambia nada. Como padre un 10, como cantante un 10 y como conde yo creo que también será otro 10, no va a ser menos" ha asegurado con una sonrisa, revelando que ella le va a lo seguir llamando "papá" y bromeando con que la prensa "lo podéis seguir llamando Bertín como siempre".

Respecto a cómo se encuentra ella, Eugenia nos cuenta que está en una etapa "muy tranquila". "Con mis hijos muy sanos, muy contentos, con Miguel -su novio, Miguel Barreiro- lejos -ya que está viviendo en Washington por motivos profesionales- pero que viene mucho y muy bien". La distancia, como confiesa, "se lleva bien con mucha comunicación. Yo no soy la mejor en eso pero estoy aprendiendo, poco a poco, poco a poco" reconoce.