Fabiola Martínez, tras coincidir (otra vez) con Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Me tenéis machacada con el temita"

MADRID, 3 Jul. (CHANCE) -

Afianzando su especial amistad, Bertín Osborne ha asistido a la fiesta del 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' en Sevilla acompañado por Gabriela Guillén. Sin embargo, y dejando claro que todavía es demasiado pronto para poner etiquetas a su relación y para posar juntos en público, tanto el artista como la joven fisioterapeuta evitaron pasar por el photocall por el que desfilaron buena parte de los rostros conocidos que arroparon al empresario en un día tan especial, esquivando así a las cámaras y dejándonos con las ganas de verles por fin presumiendo de un amor que parece que se consolida a pasos agigantados.

Una fiesta en la que coincidieron con la ex del cantante, Fabiola Martínez, que tajante, aunque sin perder la sonrisa en ningún momento, ha asegurado que no tiene nada que decir sobre Bertín y su nueva ilusión: "Él hace su vida y no tengo nada que decir. Probablemente podría haber venido yo con alguien, lo que pasa es que no existe todavía" ha sentenciado entre risas, revelando así que por el momento sigue soltera y sin compromiso.

Una incipiente relación que a la venezolana le parece "fenomenal" aunque, muy sincera, cree que la prensa "me tenéis machacadita con el tema". "Naturalidad, tanto empoderamiento y él es libre legalmente hace un año -cuando firmaron el divorcio- y emocionalmente tres -cuando se separaron- de hacer con su vida lo que quiera". "Como si viene con 20" ha zanjado, dejando claro que ha pasado página y prefiere mantenerse al margen de la vida sentimental del presentador, con el que mantiene una estupenda relación. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

