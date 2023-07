Fabiola Martínez ya no puede más: está cansada del revuelo mediático que hay por la polémica de Chabeli Navarro

MADRID, 22 Jul. (CHANCE) -

Cansada de ser objeto de las preguntas de la prensa sobre todas las polémicas que rodean a su exmarido, Bertín Osborne, Fabiola Martínez reaparecía ante las cámaras este viernes y dejaba claro cuál es su postura al respecto. La colaboradora de televisión tiene claro que no va a hablar más sobre el presentador porque no es su vida y ya ha dicho cuál es su opinión al respecto.

La entrevista de Chabeli Navarro ha dado mucho que hablar: un contrato de confidencialidad, unas pruebas de paternidad, un acuerdo con el presentador... muchas son las incógnitas sin despejar en esta historia, pero parece que por el momento no se van a resolver.

Fabiola nos aseguraba que no tiene nada que decir sobre Chabeli y sus últimas declaraciones: "No voy a decir nada, no tengo nada que decir". Guardaba silencio al preguntarle si Bertín alguna vez le comentó que algo sobre el aborto o que tuvieran un contrato de confidencialidad.

La colaboradora no nos quiso desvelar si el presentador quiso hacerse una prueba de paternidad y nos dejaba claro que está cansada de tanto revuelo mediático y, a pesar de todo, mantiene la alegría en estos momentos: "Exactamente... Muy bien, muy bien".

Esta tarde Chabeli se sentará por primera vez en el plató de 'Fiesta' para hablar largo y tendido sobre la entrevista que concedió el pasado miércoles a la revista Lecturas en la que confesó haberse quedado embarazada de Bertín y haber abortado porque él le convenció.

