Fiona Ferrer alucina con el rechazo de Paloma Cuevas: "Si me lo pide a mí Luis Miguel le digo que sí"

MADRID, 30 Sep. (CHANCE) -

Hace unos días nos quedábamos de piedra al conocer que Luis Miguel le había pedido matrimonio a Paloma Cuevas y esta había rechazado su propuesta. Al parecer, la modelo que está súper enamorada del artista, cree que es un poco pronto para darse el 'Sí, quiero' y prefiere esperar un tiempo para pasar por el altar.

Europa Press hablaba con Fiona Ferrer en los Premios Chicote y, entre bromas, utilizaba nuestras cámaras para advertir a su gran amiga Paloma por no haber aceptado la proposición de matrimonio de Luis Miguel: "Pues, mira no lo sé, si me lo pide a mí Luis Miguel le digo que sí".

Pese a ello, la escritora nos comentaba que "no tengo ni idea" sobre la situación sentimental de la pareja, pero que "sólo pudo deciros que acabo de estar con Paloma este finde, está encantada, feliz y todo fluye" y dejaba claro que la familia de ambos llevan fenomenal este noviazgo: "Seguro que sí, se conocen desde hace tiempo y lo importante es que Paloma está bien y eso se transmite".

Por último, le preguntábamos si Cuevas va a ir a la boda de la hija de Luis Miguel, asegura que lo desconoce y que mejor le preguntemos a Paloma... al parecer, la relación del cantante con su hija ha mejorado en los últimos meses, pero todavía sigue siendo un misterio si acudirán juntos o no al enlace.

