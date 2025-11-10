Francisco Rivera respira aliviado tras el grave accidente de su hermano Cayetano: "Gracias a Dios"

MADRID, 10 Nov. (CHANCE) -

Cayetano Rivera ha sufrido un grave accidente de tráfico en Sevilla tras perder el control de su furgoneta y estrellarse contra una rotonda ajardinada llena de palmeras a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. El fuerte impacto provocó la caída de varias palmeras y dejó la furgoneta completamente destrozada, considerada siniestro total, mientras numerosos cristales se esparcieron por el asfalto. La prueba de alcoholemia realizada por las autoridades habría arrojado un resultado positivo, aunque por fortuna el torero se encuentra estable y no presenta lesiones graves. El torero, que recientemente anunció el fin de su carrera taurina, atraviesa actualmente una etapa mediática muy delicada, ya que hace apenas unos meses fue detenido en Madrid tras protagonizar un altercado en un local de comida rápida y fue arrestado por presunta resistencia y desobediencia a la autoridad, aunque quedó en libertad poco después.

Imágenes exclusivas de Europa Press relatan fielmente la magnitud del siniestro. En ellas se pueden ver restos del vehículo completamente destruido dentro de la rotonda, las palmeras derribadas por el fuerte golpe y el asfalto cubierto de cristales, reflejando el peligro y los daños ocasionados en la zona tras el accidente.

Por su parte, Francisco Rivera, hermano del torero, ha declarado: "Un susto y bueno, gracias a Dios no ha pasado nada grave". A preguntas sobre si el accidente se debió al exceso de velocidad, Francisco responde: "No lo sé. Pero vamos, gracias a Dios... lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie. Eso es lo importante". Por el momento, prefiere no pronunciarse sobre las declaraciones de su hermano Kiko Rivera y centra toda su atención en la recuperación de Cayetano y la tranquilidad tras el incidente.