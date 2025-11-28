Gabriela Guillén anuncia demanda y pone a Bertín Osborne contra las cuerdas: "No puedo más"

MADRID, 28 Nov. (CHANCE) -

Aunque parecía que la relación de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común se había normalizado y atravesaba por un buen momento tras el posado que protagonizaron el presentador y el pequeño Arian David en portada de la revista '¡Hola!' el pasado verano, la paraguaya ya no oculta que las cosas parecen haber llegado a un punto de no retorno. Harta, esta noche se sienta en el plató de '¡De Viernes!' para contar cómo está la situación y revelar si piensa tomar medidas legales contra el artista si no se hace cargo del niño.

"Cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda" ha confesado dolida y afectada en el avance de su entrevista que ha emitido Mediaset este jueves, dejando entrever que el cantante de rancheras se ha desvinculado completamente del menor y, además de no verle ni interesarse por él, tampoco ha pagado nada a la esteticien en concepto de manutención a pesar de que su hijo está a punto de cumplir 2 años.

Unas duras declaraciones con las que Gabriela pone a Bertín contra las cuerdas después del último viaje del artista a Madrid para apoyar a la Fundación de su hijo, Kike Osborne, y a su exmujer Fabiola Martínez en la entrega de los premios solidarios Dona2. Una cita muy especial en la que presumió de su faceta más paternal protagonizando un cariñoso posado con todos sus hijos -Alejandra, Eugenia, Claudia, Kike y Carlos, e incluso la hermana de sus hijas, Ana Cristina Portillo- en el que solo faltó el pequeño Arian David.

"Si ha venido a Madrid yo no me he enterado porque no ha visto al niño. ¿Cómo me va a sentar? Si no lo ve nunca, y no me da ni dinero. Que diga que si yo estoy contenta... ¿contenta de qué? A ver si alguna vez llegamos a un acuerdo que mi hijo va a tener dos años y no se puede llegar a un acuerdo" estallaba muy enfadada al enterarse por la prensa de que Bertín había estado en la capital.

Unas declaraciones que parece que no han hecho reaccionar al cantante, y tras las que Gabriela ha decidido dar un paso más y volver a un plató de televisión para revelar cómo se está portando con ella y con su hijo y anunciar que, si no da señales de vida y no se hace cargo de sus obligaciones, no le temblará el pulso a la hora de demandarlo.