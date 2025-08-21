Gabriela Guillén da la cara por Bertín Osborne ante las críticas: "Es el padre de mi hijo"

MADRID, 21 Ago. (CHANCE) -

El posado fotográfico con el que Bertín Osborne y Gabriela Guillén han presentado públicamente a su hijo David, de año y medio, en portada de la revista '¡Hola!' ha desatado una gran controversia y numerosas críticas hacia el presentador. Dolido por las afirmaciones de que podría haberlo hecho por motivos económicos, el artista ha dejado claro en declaraciones a 'YAS Verano' que no ha cobrado absolutamente nada por la exclusiva, defendiendo que la única razón por la que lo ha hecho ha sido por un tema de "justicia" y por cariño a la publicación -testigo de excepción de los momentos más importantes de su vida-, y para "normalizar" su relación con el niño, ya que considera que no tiene que estar "escondido" como tampoco lo han estado el resto de sus hijos: Alejandra, Eugenia y Claudia (fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq), y Kike y Carlos, en común con Fabiola Martínez.

Algo que también ha defendido la propia Gabriela este miércoles a última hora de la tarde, cuando ha vuelto a tomar la palabra ante las cámaras para dar la cara tanto por Bertín como por su decisión conjunta de posar en una exclusiva con su pequeño.

"Acabo de hablar con él y está bastante bien, tranquilo. Yo no he dicho que haya habido beneficio, el beneficio es para el niño. Nosotros estamos bien, no hay ningún problema. Bertín no está enfadado para nada, ha aclarado las cosas. Hay muchas personas que sacan de quicio esto, malintencionados. Lo que queremos es normalizar y ya está, no hay más. Queremos normalizar una relación que tiene su padre con su hijo y su madre, o sea, igual. No quiero que se saque de contexto lo que es. Es importante cuando hemos decidido los dos, hemos decidido hacer esto. Nadie ha obligado a nadie y nadie ha... No, esto lo hemos decidido los dos y ya está. No hay más" ha justificado sorprendida por el revuelo desatado en torno a su posado.

"El fin es que no sea un niño escondido, lo que hemos dicho, y no hay más" ha añadido rotunda, confesando que este paso al frente junto al artista no quiere decir que le haya perdonado su actitud del pasado porque "yo no soy quien para perdonar o no perdonar a nadie, ¿vale? Eso primero". "Es el padre de mi hijo, o sea, yo no voy a hablar mal de él como nunca lo he hecho. Puedo evitar no hablar, pero hablar mal no lo voy a hacer" ha sentenciado.

Respecto a los siguientes pasos a dar en la relación que Bertín tiene con su hijo, Gabriela ha apuntado que "él vive en Sevilla y yo en Madrid, como ya sabéis. Esto ya, luego que se pueda arreglar de alguna manera, se tendrá que hacer", asegurando que el acuerdo al que lleguen "obviamente no lo vamos a decir y comunicar a todo el mundo".

Con cautela, la paraguaya ha preferido sin embargo no responder a la pregunta de si considera al cantante un buen padre: "Es que yo no soy quien para decir eso. Yo puedo decir por mí, pero cada uno que se valore a él sí mismo" ha expresado.

"Yo estoy feliz que David haya posado con su padre, y ya está. Normalizar una relación de un padre con un hijo. Él claro que está contento y no hay más que sacar de esto, de verdad, no saquéis plumillas por ahí que no lo hay" ha insistido, confesando que ella hace mucho que pasó página y olvidó lo sucedido en el pasado. "El presente es Carpe Diem, y ya está" apunta.

Y es que como ha querido dejar claro una vez más, "lo que tenga que decirle a Bertín se lo diré por teléfono, en persona, como hablamos normalmente, pero estamos bien y vamos a estar mejor si es que no se saca de quicio lo que hemos querido decir, y ya está".

Dejando en el aire si al margen de las imágenes publicadas se han hecho alguna los tres juntos para el recuerdo, "eso queda para nosotros" ha afirmado, Gabriela ha confesado que lo "único que pienso es el bienestar de mi hijo y el día de mañana, que no se diga ni que se ha dicho, se ha hecho, que se le confunda él. Solamente por ese motivo". "Mi hijo para mí lo es todo" ha concluido.