Gabriela Guillén revela si se va a 'Supervivientes' enamorada tras sus imágenes junto a un misterioso hombre

Gabriela Guillén en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para viajar a Honduras - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Mar. (CHANCE) -

Nerviosa a la par que ilusionada y sin ocultar que no sabe cómo llevará estar tanto tiempo separada de su hijo David (2), Gabriela Guillén ha puesto rumbo a Honduras en la madrugada de este domingo junto al resto de concursantes de 'Supervivientes' para vivir la que promete convertirse en la mayor aventura de su vida.

De lo más integrada con sus compañeros, y charlando de lo más sonriente a su llegada al aeropuerto con Álex Ghita, Jaime Astrain y Marisa Jara, la esteticien ha evitado revelar si ha hablado con Bertín Osborne y si el presentador se quedará finalmente con su pequeño los fines de semana mientras ella está en el reality, asegurando de lo más bromista con un "no se sabe" si cree que su ex votará para que gane y se quede el máximo tiempo posible en los Cayos Cochinos para disfrutar de varios momentos con el niño.

Lo que no ha dudado en aclarar es si se marcha al concurso con el corazón ocupado después de las imágenes que emitió el pasado viernes 'El tiempo justo' en actitud cómplice con un misterioso hombre a las puertas de una conocida discoteca en la noche madrileña.

"Yo me voy soltera y feliz" ha asegurado tajante, dejando claro que su acompañante se trata de un amigo y que no cierra la puerta a encontrar el amor en Honduras: "Siempre" ha confesado radiante a si tiene ganas de volver a enamorarse. ¡Dale al play y no te pierdas sus últimas palabras antes de 'Supervivientes'!