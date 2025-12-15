Gabriela Guillén, entre risas, lanza un tremendo dardo a Bertín Osborne tras llegar a un acuerdo

Gabriela Guillén - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Dic. (CHANCE) -

La última entrevista de Gabriela Guillén en '¡De Viernes!' advirtiendo a Bertín Osborne que tomaría medidas legales si no llegaban a un acuerdo por la manutención del hijo que tienen en común -David, que el próximo 30 de diciembre cumplirá 2 años en los que el cantante no se ha hecho cargo de nada- ha sido el 'espaldarazo' definitivo para que la expareja esté a punto de firmar el convenio regulador que fija tanto el régimen de visitas como la pensión que pasará el presentador.

Sin embargo, y aunque la paraguaya asegura que todo está "bien" y que su relación con Bertín es buena -tanto es así que hace unos días él no dudó en salir en su defensa y dejar claro que no es "interesada" y que nunca le ha pedido "nada"-, en su última aparición ante las cámaras no ha dudado en lanzarle una lluvia de dardos insinuando que a pesar del pacto al que han llegado, sigue pasando totalmente del pequeño.

Gabriela ha recibido este domingo el premio 'Yo estoy de moda' en una gala celebrada en la conocida sala Tiffany's de Madrid, a la que también han asistido otros rostros conocidos como Ana María Aldón, Olga Moreno, Yola Berrocal, o Malena Gracia, y no ha dudado en sentenciar a Bertín como padre comparando su existencia con la de los Reyes Magos.

"Termino el año muy bien, muy bien. Que estemos bien de salud, es lo que importa y bueno... La vida en sí es difícil pero bueno, hay que ponerle sonrisa a todos" ha expresado la esteticien, que el próximo 20 de diciembre -10 días antes que su niño- cumple 34 años.

Fechas muy especiales que coinciden con las Navidades, en las que como ha revelado "voy a estar con mi peque, con mi persona favorita y que es el regalo más grande que Dios me ha dado. Sí, está enorme y la verdad que yo no puedo ser más agradecida". "Ser madre es lo mejor que me pudo haber pasado, es un reto muy grande, es un reto muy muy muy difícil pero también es muy gratificante" confiesa, asegurando que David "es todo para mí y cuando me mira es que me derrito".

"Jajajaja No te voy a comentar al respecto, prefiero que diga mamá, prefiero que diga mamá" ha exclamado sin contener una carcajada cuando la prensa ha querido saber si el pequeño pregunta por su padre, dejando claro que a pesar de su papel 'ausente' "está todo bien y creo que, bueno, va a seguir así. Yo siempre, siempre por la paz".

Sin embargo, no ha podido contenerse cuando le hemos preguntado si le gustaría que Bertín viese al niño en Navidad y si cree que le hará algún regalo. "¿De verdad me lo estás preguntando? ¿Tú crees en los Reyes Magos? Que mi hijo esté bien, de salud y que... Que lo pase conmigo, mira ya es el mejor regalo" ha afirmado demoledora.

Por último, Gabriela ha respondido con ironía a las declaraciones de Eugenia Osborne afirmando que aunque sabe que es difícil, le gustaría conocer a su hermanito: "Muy bien, muy bien, me parece perfecto. Muchas gracias". ¡Dale al play y no te lo pierdas!