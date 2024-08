Gabriela Guillén, sobre si Bertín Osborne conocerá a su hijo: "Todo llega"

MADRID, 7 Ago. (CHANCE) -

Al margen de la decisión de Bertín Osborne de no someterse a las pruebas de paternidad tras reconocer públicamente al hijo de Gabriela Guillén, la modelo se ha convertido en noticia en los últimos días por su último y sorprendente proyecto. Y es que ha decidido escribir sus memorias y contar su experiencia de vida para intentar ayudar a otras mujeres que se vean en la misma situación que ella.

Un libro en el que lleva tiempo inmersa y que podría ver la luz antes de que acabe el año. Y aunque ha asegurado que no hablará de su fallida historia de amor con el cantante, sí ha adelantado que "contaré mi vida que no ha sido nada fácil y detallo lo que sufre una mujer en todos los aspectos". "Voy a escribir sobre mi embarazo, cómo me he sentido, sobre mi hijo... Es algo muy, muy importante para mí aunque no voy a centrar en escribir el libro en mi relación con Bertín, es parte de mi vida y seguramente pondré algo" ha confesado en declaraciones al programa 'Así es la vida'.

Tras esta noticia que ha dejado a más de uno sin palabras -y que se rumorea que podría preocupar al presentador porque Gabriela podría contar muchas cosas que todavía no se saben- la uruguaya ha reaparecido ante las cámaras y ha sorprendido con su 'esperanza' ante la posibilidad de que Bertín de un paso al frente y conozca en un futuro próximo al hijo que tienen en común, que ya tiene 7 meses.

"Todo sigue igual. Está el procedimiento y hasta que se acabe" ha afirmado cuando le hemos preguntado si hay novedades después de que el artista no se realizase las pruebas de paternidad tras ser citado por el juez. "No tengo ni idea, no tengo ni idea. Eso lo llevo a mi abogado y no tengo ni idea. Es que a él le notificarán. No sé, yo no tengo ni idea. Si vosotros sabéis más que yo" ha añadido, reconociendo que no sabe si Bertín dará un paso atrás y se hará finalmente las pruebas de ADN.

Dejando entrever que no mantiene ningún contacto con el cantante desde el pasado 12 de junio -cuando llegaron a un acuerdo para emitir un comunicado anunciando que Osborne asumía la paternidad de su hijo- Gabriela no oculta que tiene la esperanza de que tarde o temprano el pequeño conocerá a su padre: "Todo llega, todo llega. Todo a su momento". "Todo tiene su tiempo, hay que dar tiempo al tiempo" ha apuntado, confiada en que finalmente Bertín y su hijo tendrán relación aunque ha evitado responder si se ha interesado por el bebé en este tiempo.

Conciliadora con el artista, Gabriela le ha deseado que se recupere de los problemas en la voz que le han obligado a cancelar sus conciertos este verano. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!