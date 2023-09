Gerard Piqué reacciona a 'El Jefe' y a las indirectas de Lili Melgar

MADRID, 22 Sep. (CHANCE) -

Shakira lanzaba este jueves su nueva canción, 'El Jefe', una colaboración con el grupo Fuerza Regida con una base de folclore mexicano muy alejada de sus temas habituales y una letra de lo más combativa, ya que denuncia la explotación laboral, en concreto la de Lili Melgar, niñera de sus hijos.

Al parecer la cantante ha querido poner en su lugar a la cuidadora de sus hijos tras ser despedida de la noche a la mañana por su expareja al enterarse de que fue ella quien le avisó que el futbolista le estaba siendo infiel.

Además, en este nuevo tema, también hay palabras dirigidas al padre de Piqué, Joan Piqué: "Dicen por ahí que no hay mal que cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura", que ha mostrado indiferencia cuando se le ha preguntado por ellas y ha dejado claro que no tiene nada que decir.

Este viernes, Piqué ha reaparecido ante las cámaras y, como de costumbre, nos solo no ha hecho declaraciones al respecto sino que ha pasado de largo cuando se le ha preguntado por qué no indemnizó a Lili cuando decidió prescindir de sus servicios como cuidadora al 'chivarse' a Shakira de la segunda vida que llevaba.

Tal y como ha expresado en sus canales de difusión y redes sociales, no le afecta en absoluto que su expareja se dedique a componer canciones hablando de su vida o de la de su familia... y a la vista está, muestra indiferencia ante las cámaras después de volver a ser el objeto de la artista.

