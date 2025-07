Gisela Lladó tras su separación: "Siempre seremos una familia"

Archivo - La cantante Gisela posa durante la presentación de la nueva edición de 'Tu cara me suena', a 27 de marzo de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La cantante Gisela posa durante la presentación de la nueva edición de 'Tu cara me suena', a 27 de marzo de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 15 Jul. (chance) -

Si hace tan solo unas horas la noticia de la separación de Gisela Lladó saltaba a la palestra, ahora ha sido la principal protagonista de la noticia la encargada de confirmarla a través de su cuenta de Instagram. Aunque muy cuidadosa con su vida privada, la cantante siempre ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos más importantes y felices de su vida y por ello, en esta ocasión, también lo ha querido así.

A través de un sencillo y escueto comunicado, la ex concursante de 'Tu cara me suena' confirmaba su separación del padre de su hijo, José Ángel Ortega. Como ya anunciaba la colaboradora Lorena Vázquez en el programa de Sonsoles Ónega, se trata de una decisión muy meditada y tomada de mutuo acuerdo por lo que pide respeto y cariño en estos momentos tan delicados para ella.

"Siempre seremos una familia, pese a nuestra separación como pareja" reza el comunicado de la cantante en el que también aprovecha para agradecer el cariño y el interés suscitado por la noticia. Como no podía ser de otra forma, los comentarios por parte de muchos de sus amigos y compañeros de profesión no se han hecho esperar tras la publiación. "Giss!! Te amo" le ha escrito su compañera y amiga de Operación Triunfo, Geno. "Como dijo Kierkegaard, 'la vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante' Abrazo gigante" comentaba también Goyo Jiménez. Manel Fuentes, Elsa Anka, Tamara Gorro, Nerea Garmendia o Frank Blanco también se sumaban a las muestras de cariño y empatía con la cantante que no pasa por su mejor momento.