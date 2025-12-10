Gloria Camila reacciona a sus imágenes en la noche madrileña con Manuel Cortés: "A día de hoy somos..."

Gloria Camila y Rocío Flores - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

Después de días de intensos rumores acerca de una posible relación sentimental entre Gloria Camila y Manuel Cortés, la hija de José Ortega Cano y el hijo de Raquel Bollo protagonizan este miércoles la portada de la revista 'Semana' disfrutando de la noche madrileña en actitud cómplice, cercana y divertida.

Unas imágenes que dejan entrever que la 'chispa' ha surgido entre ambos tras la ruptura de la colombiana con Álvaro García a su regreso de 'Supervivientes All Stars', y a las que la protagonista ha reaccionado en directo en 'El tiempo justo' sorprendiendo a Joaquín Prat y a sus compañeros al comentar que antes de aclarar cómo es su relación con el hermano de Alma Bollo quería ver las imágenes de su 'pillada' juntos.

"Ahí te has destapado. Si no hay beso, puedes seguir diciendo que sois amigos... pero si hay beso, te han pillado con el carrito del helado" ha apuntado entre risas el presentador mientras Gloria, tranquila y confiada, ha asegurado que lo que podía haber en las instantáneas es "diversión, amigos y una muy buena noche madrileña". "A día de hoy somos solo amigos, pero no sé lo que pasará el día de mañana" ha revelado dejando la puerta abierta a que su amistad de paso a algo más en un futuro.

Tras el programa, la hija de Rocío Jurado ha asistido con su sobrina Rocío Flores -de la que se ha vuelto inseparable- a la presentación del álbum de Ozuna y Beele, 'Stendhal' en el madrileño Florida Park y, con la naturalidad que la caracteriza y sin perder la sonrisa ha insistido en que por el momento Manuel y ella "somos amigos y ya está. Creo que se tiene también que naturalizar y normalizar que podemos ser amigos sexos opuestos, o si fuese lesbiana también tener amigas y no tener que ser algo más sentimental".

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, estas serán las primeras fiestas con su sobrina Rocío en casa tras el fallecimiento de Michu el pasado mes de julio. "Yo creo que también hay que transmitirle positividad, alegría en estas fechas. Hacérselo muy ameno. Papá Noel, los Reyes, los regalos, la familia... Y al final, bueno, estamos intentando llevarlo de la mejor manera y con positividad. Bueno, no voy a hablar más de ella, pero está todo hecho tal y como los niños lo tienen que vivir, así que estamos felices" ha expresado emocionada.

Mientras Gloria disfruta de su soltería y afianza su 'amistad' con el hijo de Raquel Bollo, Ortega Cano sorprendía hace unos días reconociendo que le gustaría enamorarse de nuevo en 2026: "Bueno, creo que el amor también da mucha felicidad, ¿no? Siempre que sea mutuo y feliz y bonito. Es que la respuesta es '¿y por qué no?' Y ya está. La vida está para vivirla y es solo una, así que cada uno la viva como quiera y crea" ha reaccionado su hija.

ROCÍO FLORES HACE BALANCE DEL MOMENTO QUE ESTÁ VIVIENDO

Rocío Flores, por su parte, ha revelado que "cierro el año demasiado bien, muy contenta, muy tranquila y muy bien. No ha sido un año de los más complicados que he tenido. Pero es verdad que he tenido muchos años muy difíciles. Entonces, este año es un poco lo que decía Gloria también, ¿no? Cierre de ciclo y, sorprendentemente, pues cierre el año muy bien".

Por el momento, como ha dejado claro, no ha recibido ninguna oferta ni se plantea contar su vida en una docuserie como en su día hizo su madre Rocío Carrasco, a la que ha dedicado unas duras palabras: "Obviamente me falta algo, me va a faltar algo siendo real y siendo sincera, pero que no pasa nada. Al final cada uno pues toma el camino que quiere en su vida, y tampoco puedo tirarme toda la vida, ¿sabes? Entonces ya está, pues no pasa nada. Se intenta seguir para adelante, se intenta ser cada día mejor persona, aprender, valorar, estar con los tuyos, con los que realmente están contigo cuando más lo necesitas".

"Los amigos, la gente que te rodea, al final no siempre tiene que ser la sangre, los que más te aporten y los que más tengas que saber. Que si es la sangre, mejor, también te lo digo, pero no todo el mundo tiene esa suerte, no pasa nada. Cada uno es consecuente con las cosas que dice, con las cosas que hace, y yo gracias a Dios tengo la conciencia súper tranquila. Entonces ya está, pues no pasa nada" sentencia.

Feliz al lado de Manuel Bedmar, con el que lleva varios años de sólida relación, Rocío confiesa que por el momento no se plantea pasar por el altar aunque reconoce que "me encantaría que mi padre me llevase al altar, sinceramente, es un sueño que tengo. Pero bueno, pues por circunstancias de la vida, ahora mismo, día de hoy, no". "Nunca se sabe, no te voy a decir que sí ni que no, porque...Pero bueno, al final es una persona que lleva muchos años conmigo, pero a mí que me lo pidan. Yo no. Como si es con un anillo del chino, me da igual. ¿Sabes? No es por el anillo, pero... que te lo pidan, yo no lo pediría nunca" asegura.