Gonzalo Miró, atónito ante las declaraciones de Bárbara Rey sobre el emérito: "¿Ha dicho eso? pero..."

MADRID, 12 Dic. (CHANCE) -

La entrevista de Bárbara Rey el pasado lunes en Telecinco ha dado mucho que hablar porque, por primera vez en la historia, ha reconocido que chantajeó al Rey Juan Carlos I con las grabaciones que le hizo en su casa para conseguir dinero y así, salir adelante.

Además, la vedette también ha dado detalles de cómo se conocieron, de la relación que tuvieron y de cómo se sintió a su lado... sorprendiendo a todos los espectadores al decir que el emérito le trató como a "una puta".

Hoy, Gonzalo Miró ha sido preguntado por esto en los Premios T a las Artes, las Ciencias y el Deporte de la revista Telva y su primera reacción ha sido inesperada: "¿Ha dicho eso? pero, ¿cuándo ha dicho eso?".

Aunque no sabía que Bárbara ha vuelto a hablar del emérito, Gonzalo sí que le "extraña que con tantos años la perspectiva sea esa" y ha dejado claro que "no me lo esperaba, me ha sorprendido... es que hace ya treinta o más años, son relaciones como pasadas ya".

Además, se ha quedado atónito cuando se le ha comentado el dinero que le pidió al monarca con la excusa de seguir adelante con sus hijos: "Joe, pues nada... ¿para darle de comer a sus hijos pide 25 millones de pesetas? pues muy bien, estupendo".

Por último, se le ha preguntado al colaborador de televisión por esa nueva ilusión que su amiga, Amaia Montero, podría tener y ha asegurado que "mientras que Amaia sea feliz, yo contento", además de recalcar que está ilusionado con la etapa que está viviendo la artista: "Yo no tenía ninguna duda de que Amaia iba a volver a hacer lo que verdaderamente le gusta".