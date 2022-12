Gustavo González nos desvela cuál es su relación actual con Belén Esteban

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

Hace mucho que no sabíamos nada de Gustavo González. El colaborador de televisión está alejado de la televisión, pero sigue al tanto de la actualidad informativa. Hace unos días Europa Press pudo hablar con él en los Premios 'Yo estoy de moda' y le preguntamos por todas las polémicas que hay servidas en el panorama mediático.

En cuanto a la boda entre Kiko Matamoros y Marta López, el paparazzi nos asegura que "me alegro por él ha encontrado una persona maravillosa, tiene razón en eso de que la edad no significa nada, el amor no tiene edades... creo que está tranquilo, feliz y que ha encontrado su media naranja".

Gustavo se muestra de lo más sincero respecto a su relación con Belén Esteban y nos confiesa que la última etapa en 'Sálvame' "fue complicada", por eso en la actualidad "no tengo trato con ella, le deseo todo el bien que pueda tener, es de las personas que, fíjate si hacemos grupos que hacemos, a Belén le tengo mucho cariño, estima, han sido muchos años en televisión y he tenido cosas fuera de cámara con ella y ahora no tengo trato pero le deseo lo mejor".

Sobre que Carmen Borrego vaya a ser directora del espacio donde colaboró durante años, Gustavo opina que "forma parte de show, Carmen Borrego no se le puede poner ningún pero ha dirigido durante muchos años y diario a ver si así reencuentran otro camino para reinventarse y seguir tiempo, ojalá".

Gustavo subraya que "siempre tuve la conciencia tranquila, nunca traicioné a ningún compañero no hice nada malo y no he tenido que pedir disculpas a nadie insisto" y se deshace e halagos hablando de 'Sálvame': "es un show maravilloso y cuando vamos allí sabemos que llegó un momento que éramos personajes y periodistas y así es".

