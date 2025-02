Imanol Arias abre su corazón y desvela que no celebrará San Valentín: "Soy una persona retirada"

MADRID, 12 Feb. (CHANCE) -

Imanol Arias ha acudido al estreno del musical 'Gypsy' en el Teatro Apolo de Madrid para apoyar a su gran amigo Antonio Banderas y allí ha hablado ante los micrófonos de la prensa de su vida actual, algo que no es habitual ya que el actor mantiene los aspectos más personales en un segundo plano.

De lo más simpático, Imanol ha confesado que está disfrutando de su tiempo libre después del final de 'Cuéntame' aunque "estoy de vacaciones desde septiembre hasta marzo y hay días que no sé qué hacer".

Y... en cuanto a qué hace en su día a día, el actor confesaba entre risas "no hacer nada, leer, pasear, vaguear", esperando a que llegue el momento de volver a trabajar.

Por último, se le preguntaba también sobre sus planes para este viernes, San Valentín, y ha explicado que "no" va a celebrarlo... pero, ¿por qué? El actor ha comentado que "nunca la he celebrado especialmente y como he tenido relaciones muy largas podía haberlo hecho, pero no".

Y... tras esta respuesta, la pregunta era obligada: ¿cómo se encuentra su corazón? a lo que Imanol desvelaba que "está bien, como siempre, estoy bien", pero afirmaba ser "una persona retirada... estoy muy tranquilo".