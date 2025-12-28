Condenada a cinco años de cárcel en Ucrania una adolescente por informar a Rusia sobre centros militares

Archivo - Bandera de Ucrania en Kiev (archivo) - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Ucrania ha condenado a cinco años de cárcel a una adolescente por "entregar ilegalmente" a Rusia información sobre instalaciones militares en el país a cambio del pago de recompensas, en medio de la invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El tribunal, sito en la provincia de Jmelnitski, ha indicado que la sentenciada es una estudiante de undécimo grado --entre 16 y 17 años-- no identificada que habría dado esta información a un oficial de la Inteligencia rusa a cambio del pago de diversas cantidades de dinero.

Así, ha subrayado en su veredicto que la acusada "es culpebla de cometer un delito bajo el Código Penal de Ucrania y es sentenciada a cinco años de prisión", si bien no llegará a entrar en la cárcel tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y quedará en libertad condicional durante dos años.

El tribunal ha determinado que durante este periodo tendrá que comparecer periódicamente ante las autoridades, notificar cualquier cambio de su lugar de residencia, estudio o trabajo, no viajar al extranjero sin permiso de las autoridades y cumplir con todas las tareas fijadas por el agente de la condicional.

La adolescente habría mantenido los contactos con un oficial ruso a través de Telegram, quien le pidió que realizara grabaciones de la sede de la Academia Nacional de la Guardia Fronteriza de Ucrania, una instalación militar en Jmelnitski y una estación de tren por la que pasaba carga militar, entre otras ubicaciones.